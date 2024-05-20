Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de en çok risk taşıyan bölgeyi açıkladı

Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş İçin Uyarı

Prof. Dr. Naci Görür, açıklamasında özellikle Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinin ciddi bir deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti. Bu bölgelerin uzun süredir enerji biriktirdiğini ve potansiyel olarak büyük bir deprem yaşayabileceğini vurguladı. Görür, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve yerel yönetimlerin derhal önlem alması gerektiğini söyledi.

Depreme Hazırlık Vurgusu

Görür, deprem riski yüksek olan bu bölgelerde yapı denetimlerinin hızla yapılması ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesinin önemine dikkat çeken Görür, "Bu bölgelerde yaşayan herkesin deprem çantası hazırlıklı olmalı ve acil durum planlarını yapmalıdır" dedi.

Yerel Yönetimlere Önemli Çağrı

Prof. Dr. Naci Görür, yerel yönetimlerin depreme hazırlık konusunda daha aktif rol alması gerektiğini belirtti. Belediyeler ve valiliklerin depreme karşı alınacak önlemler konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Görür, "Acil durum toplanma alanları belirlenmeli ve bu alanlar halk tarafından bilinmelidir. Ayrıca, binaların dayanıklılık testleri yapılmalı ve gerekli güçlendirme çalışmaları acilen başlatılmalıdır" dedi.

Bilimsel Araştırmalar ve Risk Koordinatları

Görür, açıklamasında belirttiği koordinatlarla bilimsel verilere dayanarak bu bölgenin yüksek deprem riski taşıdığını belirtti. "Deprem riski sadece İstanbul veya Marmara Bölgesi ile sınırlı değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de ciddi riskler bulunuyor ve bu riskler göz ardı edilmemelidir" diyerek, bilimsel araştırmaların önemine dikkat çekti.

Toplum Bilinçlendirilmesi ve Eğitim

Görür, toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Depremle yaşamayı öğrenmenin gerekliliğine vurgu yapan Görür, "Okullarda ve kamu kurumlarında deprem tatbikatları düzenlenmeli, halk eğitimlerle bilgilendirilmelidir" dedi.