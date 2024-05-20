Bolu Dağı geçidi heyelan riski nedeniyle onarıma alındı; İstanbul istikameti trafiğe kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı geçişinde heyelan riski bulunan bölgelerde yol sağlamlaştırma çalışmaları yapıyor. Yaklaşık bir aydır devam eden bu çalışmalar nedeniyle İstanbul istikametindeki iki kilometrelik yol bölümü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Beton Bloklarla Heyelan Önlemi

Bolu’dan Düzce’ye iniş istikametindeki kapatılan yol bölümünün asfaltı tamamen kaldırılmış durumda. Yolun heyelan veya deprem anında göçmesini önlemek amacıyla beton kazıklarla güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Yeni mühendislik koşullarına göre tekrar güçlendirilen Bolu Dağı geçidi, sürücüler için özellikle akşam saatlerinde trafik sıkışıklığına neden oluyor.

Otoyolu Tercih Etmek Gerekiyor

17 kilometrelik Bolu Dağı geçidinin ne zaman tamamlanarak sürücülerin hizmetine sunulacağı henüz netleşmedi. Çalışmaların en az iki ay daha süreceği belirtiliyor. Bu süreçte güzergahı kullanacak sürücülerin TEM Otoyolu’nu tercih etmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nu kullanmak, sürücüler için daha uygun olacak.

Haziran Sonuna Kadar Kapalı

1999 yılında yaşanan ve bölgede büyük yıkım yaratan Bolu Düzce depremi sırasında Bolu Dağı geçişinin bir bölümü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanmış ve depremden ancak iki ay sonra tekrar ulaşım sağlanabilmişti. Olası bir afet durumunda uzun süreli trafik akışının aksamaması için yapılan bu tedbirler kapsamında sürdürülen inşaat, bakım ve onarım çalışmaları en az iki ay daha devam edecek gibi görünüyor.