Türkan Saylan Bolu'da şükran ve minnetle anıldı: Çağdaş Türkiye'ye adanmış bir yaşam

Çağdaş Türkiye'ye adanmış bir yaşam

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 15. yılında Bolu’da düzenlenen etkinlikle anıldı. Tüm yaşamını bilime, eğitime ve Atatürkçü, çağdaş gençler yetiştirmeye adamış olan Saylan, Bolu'da şükran ve minnetle anıldı.

Türkan Saylan Bolu'da şükran ve minnetle anıldı

ÇYDD Bolu Şubesi tarafından Grand Köroğlu Otel’de düzenlenen anma etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve dernek üyeleri katıldı. Etkinlikte, tüm yaşamını bilime ve kız çocuklarının daha iyi eğitim alması için harcayan Saylan’ın mirası ve etkisi vurgulandı. Saylan, Türk kızlarına hitaben yazdığı mektubunda, “Sen Sevgili Kızım; Artık 'Neden kız doğmuşum?' demeyi bırak ve olabileceğin en iyisini olmayı hedefle,” diyerek kız çocuklarına cesaret ve umut aşılamıştı.

Başkan Özcan'ın Konuşması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkan Saylan'ın anısını yaşatmanın önemine değindi. Özcan, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kurucu Başkanı Türkan Saylan’ın vefatının 15. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, dernek üyelerimizle bir araya geldik. Türkan hocamızı anmak ve onun mirasını yaşatmak bizler için çok önemli. Bu sebeple, Bolu’da en güzel bulvarlardan bir tanesini ‘Türkan Saylan Bulvarı’ olarak isimlendirdik. Onun izinden gitmek ve topluma faydalı olmak için çaba göstermek, onun hatırasını yaşatmanın en güzel yollarından biridir. Türkan Saylan hocamızı bir kez daha vefatının yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkan Saylan'ın Mirası

Prof. Dr. Türkan Saylan, tüm yaşamını bilime, eğitime ve toplumsal gelişime adamış bir bilim insanı ve eğitimciydi. Onun çabaları, binlerce kız çocuğunun eğitim almasını sağladı ve Atatürkçü düşüncenin yayılmasına büyük katkıda bulundu. Bolu’daki anma etkinliği, Saylan’ın ideallerinin ve mirasının ne denli önemli ve kalıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte, Saylan'ın yaşamına dair anılar paylaşıldı ve onun topluma kattığı değerler anıldı. Bolu halkı, Saylan’ın bıraktığı mirası yaşatmaya ve onun izinden gitmeye kararlı olduğunu gösterdi.