Karabük’ün gururu Eflanispor, BAL Ligi’nde! Maçın tüm detayları

Karabük'ü Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edecek takım, heyecan verici bir play out maçının ardından belli oldu. Eflanispor, Safranboluspor'u 2-0 mağlup ederek 2024-2025 sezonunda BAL Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bu önemli karşılaşma, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynandı ve yoğun bir ilgi gördü.

Maçın detayları

Safranboluspor, bu maçın sonucunda Karabük 1. Amatör Ligi'ne düşerken, Eflanispor, BAL Ligi'ne yükseldi. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Ancak, uzatmalarda Eflanispor'un üstünlüğü ortaya çıktı. 100. dakikada Furkan Taşoğlu'nun golü ile öne geçen Eflanispor, 117. dakikada Ousmane Fall'un attığı golle skoru 2-0'a taşıdı ve maçı kazandı.

Tribünlerde yoğun ilgi

Karşılaşmayı, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve birçok siyasi parti yöneticisi, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar takip etti.

Eflanispor'un başarısı

Bu sezon Eflanispor, rakip filelere toplamda 103 gol bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Kalesinde ise sadece 6 gol gördü ve hiç beraberlik yaşamadan bütün maçları kazanarak BAL Ligi'ne yükseldi. Maçın ardından Eflanispor sahada büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

Eflanispor’un BAL macerası

Eflanispor'un BAL Ligi'ndeki macerası, Karabük halkı ve futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Takımın başarılı performansı ve sahadaki azmi, gelecek sezon için umut vaat ediyor.