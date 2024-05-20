Sosyal Güvenlik Haftası'nda Başarılarını Kutluyor! Bolu SGK İl Müdürlüğü 5 yıldır Türkiye birincisi

Bolu SGK İl Müdürlüğü 5 Yıldır Türkiye Birincisi

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu bürokrasisi, Bolu SGK İl Müdürlüğü'nün başarılarını kutlamaya devam ediyor. SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, etkinlikler kapsamında yaptığı ziyaretlerde önemli açıklamalarda bulundu. Taştan, Bolu SGK İl Müdürlüğü'nün son beş yıl içerisinde üst üste Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

İlk Olarak 2020 Yılında Birinci Oldu

Bolu SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, başarılarının temelinde sistemli bir çalışma ve ekip ruhunun yattığını ifade etti. Taştan, "Bizim bir karne sistemimiz var. 81 ilin karnesi diyebileceğimiz bu sistemde, geçmişte hep Rize 1. olurdu. Ancak arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde Bolu olarak bu başarıyı elde edebileceğimizi düşündük. 2019'da binamızı taşıdık ve iş yoğunluğuna rağmen, pandemiye rağmen, çok güzel bir planlamayla zoru başardık," dedi.

“Allah’a Şükür Hep İlk 10'dayız”

Müdür Taştan, Bolu SGK'nın 2020 yılından itibaren başarı grafiğini sürekli yükselttiğini belirterek, "İlk defa 2020 yılında birinci olduk. Daha sonra 2021, 2022 ve 2023 yıllarında her sene 3-4 defa birinci olduk. Hali hazırda bu ayda üçüncü olduk ve ay bazında sürekli ilk 10’da Bolu olarak tutunduk. Allah’a şükür, Ankara’daki toplantılarda da Bolu'nun performansı göz dolduruyor," ifadelerini kullandı.

170’in Üzerinde Uygulama ile Dijitalleşmede Öncü

SGK İl Müdürü Taştan, Türkiye’nin en dijital kurumu olduklarını vurguladı. "Memleketin en dijital kurumuyuz. Türkiye’nin internet sitesi en çok tıklanan kamu kurumuyuz. 170’in üzerinde uygulamamız var. E-devlet üzerinden her yerde, kahvede, evde, işyerinde insanlar emeklilik günlerini görüyor, rapor parasının ödenip ödenmediğini veya SGK primlerinin yatıp yatmadığını görebiliyor. Bunlar devrim niteliğinde konular," şeklinde konuştu.

Tüm Bürokratlar Ziyaret Edildi

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında SGK İl Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, İl Müdür Yardımcısı Sevgi Ünal ve Kurum Avukatı Yasin Hikmet Tekkalmaz ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç başta olmak üzere birçok bürokrat ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi ziyaret edildi. SGK heyeti, bu ziyaretlerle sosyal güvenlik konusundaki farkındalığı artırmayı hedefliyor ve temaslarını hafta boyunca sürdürecek.