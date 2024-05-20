Esnafın borcu gırtlağa dayandı; Kamu alacakları için yapılandırma şart oldu

Kapsamlı Bir Yapılandırma Kanunu Şart!

Esnaf odaları, kredi kartı borcundan trafik cezasına kadar tüm kamu alacaklarını kapsayacak yeni bir yapılandırma yasasının çıkması gerektiğini belirtiyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun esnaf üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve devlet bütçesine katkı sağlamak için yeni bir yapılandırma kanununun elzem olduğunu vurguladı.

Yeni Bir Yapılandırma Yasası Lazım

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamuda açıklanan tasarruf paketi sonrası esnaf ve vatandaşın rahatlaması için yeni bir yapılandırma kanununun gerekli olduğunu ifade etti. Palandöken, "Enflasyondaki artış sadece dar gelirlileri değil, esnafı da büyük ölçüde etkiliyor. Esnaf, bugün sattığı malı yarın aynı fiyattan alamıyor. Giderleri artarken gelirleri azalan esnaf, vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemez hale geldi. Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için, tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var," dedi.

Vergi Artışları Her Zaman Vergi Gelirlerini Artırmaz

Palandöken, 3 aylık bütçe açığının 500 milyar TL’nin üzerinde çıkması nedeniyle kamuda tasarruf paketi açıklanırken, vergi gelirlerini artıracak çalışmaların da yapıldığını belirtti. "Vergi artışları, her zaman vergi gelirlerini artırmayabilir. Tahakkuk eden her 100 TL’lik verginin 15-20 TL’si ödenemiyor. Böyle olunca hem devletin tahsilatı azalıyor hem de esnafın borcu artıyor. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edildi. Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse, yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur," şeklinde konuştu.

Esnaf Bugün Sattığını Yarın Yerine Koyamıyor

Enflasyonun esnaf üzerindeki etkilerine de değinen Palandöken, "Esnaf bugün sattığını yarın aynı fiyattan alamıyor. Vatandaş, fiyat artışının nedeni esnafmış gibi esnafa tepki gösteriyor. Maliyeti artan esnaf, artan maliyetini fiyatlara yansıtsa müşterisi azalıyor. Yansıtmasa zarar ediyor. Böyle bir ortamda yeni bir vergi artışı, vergi gelirini değil esnafın borcunu artırır. Bunun yerine uzun vadeli ve faizsiz yeni bir yapılandırma yapılırsa, sonuçları çok olumlu olacaktır. Bu yapılandırmaların ana unsuru, vatandaşların tüm borçlardan kurtulup piyasaya, çarşıya ve pazara hareketlilik gelmesi olmalıdır. İnsanların kredi kartı borcunun anaparasını ödemesi ve diğerlerini taksitlendirmesi, yapılandırmanın piyasaların canlanmasına katkı sağlayacaktır," dedi.