Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bartın'da gergin anlar! Polis son anda müdahale etti

Türkiye Süper Ligi’nin bitimine üç hafta kala oynanan ve büyük ilgi gören Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından Bartın'da tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini kutlayan taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesiyle büyümeden sona erdi.
Fenerbahçe taraftarlarının kutlamaları
Bartın'da kafelerde bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları, maçın bitiminden hemen sonra galibiyetin coşkusunu yaşadı. Taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlarla şehir merkezine akın etti. Yol kenarına taşan taraftarlar, seyir halindeki araçların geçişini engelledi. Araçlarıyla tur atan Fenerbahçeli taraftarlar da klakson çalarak kutlamalara katıldı.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri
Maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, taraftarları sık sık uyararak trafiğin akışını sağladı. Fenerbahçe taraftarlarının yoğun olduğu Yukarıçarşı bölgesinde, ellerinde bayraklar ve üzerlerinde formalarıyla bazı Galatasaraylı taraftarların tezahürat yapması üzerine ortam gerildi. Polis, tartışmaları kavgaya dönüşmeden sona erdirerek, iki grup arasında set oluşturdu.
Gerginlik nasıl önlendi?
Galatasaraylı taraftarlar, Hükümet Caddesi üzerinde toplanarak Fenerbahçeli grubun yanına gitmek istedi. Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı grubun önünde set oluşturan polis, geçişlerine izin vermedi. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarlarının da Galatasaraylı gruba yaklaşmasını engelleyen polis ekipleri, her iki grubun birbirine yaklaşmasını önledi.
Kutlamalar sonrası durum
Bir süre tezahüratlarına devam eden Galatasaray taraftarları, polisin uyarıları üzerine sloganlar atarak dağıldı. Fenerbahçeli taraftarlar ise galibiyetin sevincini yaşamaya devam etti. Olayların büyümeden önlenmesi, polis ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde gerçekleşti.
Potansiyel facia önlendi
Bartın'da yaşanan bu olay, derbi maçlarının ardından yaşanabilecek gerginliklerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polisin aldığı tedbirler ve hızlı müdahalesi, potansiyel bir çatışmayı önlemiş oldu. Bu tür olayların tekrarlanmaması için taraftarların daha sakin ve sağduyulu olması gerektiği vurgulandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.