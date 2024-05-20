Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bartın'da gergin anlar! Polis son anda müdahale etti

Türkiye Süper Ligi’nin bitimine üç hafta kala oynanan ve büyük ilgi gören Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından Bartın'da tansiyon yükseldi. Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetini kutlayan taraftarlar arasında yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesiyle büyümeden sona erdi.

Fenerbahçe taraftarlarının kutlamaları

Bartın'da kafelerde bir araya gelen Fenerbahçe taraftarları, maçın bitiminden hemen sonra galibiyetin coşkusunu yaşadı. Taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlarla şehir merkezine akın etti. Yol kenarına taşan taraftarlar, seyir halindeki araçların geçişini engelledi. Araçlarıyla tur atan Fenerbahçeli taraftarlar da klakson çalarak kutlamalara katıldı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri

Maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, taraftarları sık sık uyararak trafiğin akışını sağladı. Fenerbahçe taraftarlarının yoğun olduğu Yukarıçarşı bölgesinde, ellerinde bayraklar ve üzerlerinde formalarıyla bazı Galatasaraylı taraftarların tezahürat yapması üzerine ortam gerildi. Polis, tartışmaları kavgaya dönüşmeden sona erdirerek, iki grup arasında set oluşturdu.

Gerginlik nasıl önlendi?

Galatasaraylı taraftarlar, Hükümet Caddesi üzerinde toplanarak Fenerbahçeli grubun yanına gitmek istedi. Fenerbahçe aleyhine tezahüratlarda bulunan Galatasaraylı grubun önünde set oluşturan polis, geçişlerine izin vermedi. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarlarının da Galatasaraylı gruba yaklaşmasını engelleyen polis ekipleri, her iki grubun birbirine yaklaşmasını önledi.

Kutlamalar sonrası durum

Bir süre tezahüratlarına devam eden Galatasaray taraftarları, polisin uyarıları üzerine sloganlar atarak dağıldı. Fenerbahçeli taraftarlar ise galibiyetin sevincini yaşamaya devam etti. Olayların büyümeden önlenmesi, polis ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde gerçekleşti.

Potansiyel facia önlendi

Bartın'da yaşanan bu olay, derbi maçlarının ardından yaşanabilecek gerginliklerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Polisin aldığı tedbirler ve hızlı müdahalesi, potansiyel bir çatışmayı önlemiş oldu. Bu tür olayların tekrarlanmaması için taraftarların daha sakin ve sağduyulu olması gerektiği vurgulandı.