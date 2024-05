Karabuğday üretimiyle çölyak hastalarına umut oldular: Batı Karadeniz’de büyük başarı

Batı Karadeniz’de Büyük Başarı

Batı Karadeniz’de, çölyak hastalarının besin ihtiyaçlarına yönelik olarak karabuğday ekimi gerçekleştiren çiftçi Yasin Ciğerci ve babası Sebahattin Ciğerci, yoğun talebe yetişmeye çalışıyor. Üç yıl önce denemek amacıyla ekime başlayan Ciğerci ailesi, bugün arazilerini tamamen karabuğday ile buluşturarak büyük bir başarıya imza attı.

Glütensiz Ürünler Yoğun İlgi Gördü

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Ciğerci ailesi, karabuğdayı yeniden toprakla buluşturdu. Hiçbir ilaç ve gübre kullanılmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen karabuğday, temmuz veya ağustos ayında hasat edilecek. Hasat sonrası değirmende işlenerek un haline getirilen karabuğday, Türkiye’nin her şehrindeki çölyak hastaları ve fırınlara satılıyor. Yasin Ciğerci, ürettikleri glütensiz ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

"Bizim İçin Çok Önemli Bir Ürün"

İlk ekimlerinde tedirgin olduklarını ancak yüksek verim aldıklarında şaşırdıklarını ifade eden Yasin Ciğerci, “12 bin yıllık ata buğdayı siyez buğdayı üreticisiyim. Siyez buğdayını geçen aralık ayında ekmiştik. Karabuğdayı ise mayıs ayının ilk haftasında ekmeye başladık. Bu bizim için çok önemli bir ürün. Çölyak hastalarını ilgilendiren bir ürün olduğundan müşterilerimiz karabuğday unu yapıp yapmadığımızı soruyordu. İlk tohumları pahalıya tedarik ettik ama sonuçtan memnun kaldık. Halk arasında buğday olarak bilinse de, aslında kuzugiller familyasından bir bitki. Normal buğday 6-7 ayda büyürken, karabuğday daha hızlı büyüyor ve yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor. Gübre kullanılmadan yetiştirildiği için tamamen doğal” dedi.

Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlayacak Bir Ürün

Ciğerci, karabuğdayın katma değerli bir ürün olduğunu ve Türkiye’nin her yerinden talep aldıklarını belirtti. “Bu ürünü katma değerli hale getirip insanlara sunuyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. İhsangazi ilçesinde ilk eken benim ve çok mutluyum. Halkımızın ve hastalarımızın sorunlarına çözüm olabiliyorsak ne mutlu bize. Her zaman üretmeye devam edeceğim. Ülkenin her şehrine gönderiyoruz. Günümüzde glütensiz ürünlere ilgi artıyor çünkü normal buğdayları tüketemeyen çok kişi var. Biz en doğal şekilde müşterilere ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik Değeri Yüksek Bir Ürün

Baba Sebahattin Ciğerci de ürünün kendileri için ekonomik olarak kazançlı olduğunu vurguladı. “İhsangazi ilçesinde karabuğday yetiştiriyoruz. Soğuk havalardan dolayı geç ekebiliyoruz. İyi bir verim almaya çalışacağız. 3 yıldır ekim yapıyoruz ve ürünümüzü un olarak satıyoruz. Bu ürünün ekonomik değeri yüksek olduğu için bizim için daha kazançlı oluyor” dedi.