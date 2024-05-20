Bolulu Mehmet Şef’den önemli mesaj: Gastronomide kalifiye elemana ihtiyaç var

Kalifiye eleman açığına dikkat çekildi

Gastronomi Şenliği’nde konuşan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gastronomi sektöründe kalifiye eleman açığının en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti. “Üniversitelerden mezun olan kaliteli öğrencilerin hızla sektöre dahil olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu eksikliğin etkilerini yoğun bir şekilde hissediyoruz,” dedi Yalçınkaya. Sektördeki bu önemli eksikliğin giderilmesi için üniversite öğrencilerine büyük görev düştüğünü vurguladı.

Şenlikte öğrenciler için büyük fırsatlar

Bahar ve Uluslararası Öğrenci Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte, gastronomi sektöründen birçok ünlü isim ve firma temsilcisi öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, çeşitli stantlarda farklı lezzetleri tatma imkanı bulurken, Giresun’dan gelen el yapımı dondurma standı büyük ilgi topladı. Aynı zamanda, ‘Firmaların Başarı Hikâyeleri’ ve ‘Şeflerin Başarı Hikâyeleri’ başlıklı seminerler de yoğun ilgi gördü.

Sürdürülebilirlik ve üreticilik eğitimi

Şenlikte, öğrenciler sektördeki ünlü firmaların temsilcileriyle staj ve iş imkânları hakkında görüşme fırsatı yakaladılar. Kariyerlerine katkı sağlayacak önemli tüyolar alan öğrenciler, farklı tatları deneyimleyerek gastronomi dünyasının kapılarını araladılar. Bu etkinlik, sektöre dair bilgi edinmek ve başarılı şeflerle bağlantı kurmak isteyen öğrenciler için mükemmel bir fırsat oldu.

Ünlü şefler ve firmalar bir araya geldi

Gastronomi Şenliği’ne katılan önemli isimler arasında Mehmet Yalçınkaya, Nadir Güllüoğlu, ve Osman Sekman gibi şefler yer aldı. Şef Yalçınkaya, öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinlikler sizi kolayca sektörle ve gıda yatırımcılarıyla buluşturabilir,” dedi. Bu buluşmaların, öğrencilere sektördeki yerlerini bulmalarında büyük bir avantaj sağlayacağını vurguladı.

Ön hazırlıklar ve stajların önemi

Gastronomi sektöründe hem servis hem de mutfak alanında ciddi eleman açığı olduğunu vurgulayan Şef Yalçınkaya, “Alacağınız eğitimler, buluşmalar ve stajlar bizim için çok değerli. Bu etkinlikler sektörümüzün beslendiği yerler,” şeklinde konuştu. Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesinde bu tür etkinliklerin rolünün büyük olduğunu belirtti.

Öğrencilere kariyer yol haritası

Öğrencileri kariyer yolculuklarında yönlendiren Şef Yalçınkaya, “Firmalarla kuracağınız kontaklar sayesinde sektörde kendinize harika bir yol haritası çizebilirsiniz. Bütün katılımcılarla diyalog kurmanızda fayda var,” dedi. Öğrencilere, sektör temsilcileriyle iletişim kurmanın önemini anlattı ve kariyer planlamalarında bu tür fırsatların değerlendirilmeleri gerektiğini söyledi.

Gençlerin fikirlerine değer veriliyor

İstanbul’da büyük bir firmanın yiyecekten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar ise, “Gençlerimizi şirketlerin bünyesine katıp onların geleceğe bakışlarından faydalanmak istiyoruz. Şirketlerin personel ihtiyacını da karşılamak istiyoruz,” ifadelerini kullandı. Gençlerin taze bakış açıları ve yenilikçi fikirlerinin sektörde büyük değer taşıdığını belirtti.