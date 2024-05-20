Kia, 2025 model yılı için K5 sedanını kapsamlı bir güncellemeyle yeniledi. Güncellenmiş ön ve arka aydınlatma, yeni bir temel motor ve dijital gösterge paneli ile donatılan 2025 Kia K5, ek standart güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Fiyatlar 28.145 dolardan başlıyor.

Yenilikler ve Dış Tasarım

Dışarıdan bakıldığında, 2025 K5'te yapılan değişiklikler yeni farlar ve arka lambalarla sınırlı kalmış. Bu yenilikler, araca modern ve dinamik bir görünüm kazandırmış. EX donanım seviyesinde ise 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, sürücüye doğru açılı tek bir kavisli ekranda 12,3 inçlik bilgi-eğlence sistemi dokunmatik ekranıyla uyum sağlıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto da standart özellikler arasında yer alıyor.

Güvenlik ve Teknoloji Paketleri

K5'in standart güvenlik paketi genişletildi ve artık uyarlanabilir hız sabitleyici, önden çarpışma uyarı sistemi için bisikletli algılama ve ön ve arka park sensörlerini içeriyor. Bu yeni teknolojiler, sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor ve sürücülere daha rahat bir sürüş deneyimi sunuyor.

Motor ve Performans Özellikleri

2024 modelinin çoğu donanım seviyesi turboşarjlı 1,6 litrelik dört silindirli motorla çalıştırılırken, 2025 K5'lerin tümü kaputun altında 2,5 litrelik dört silindirli motora sahip. En üst seviye GT, turboşarjlı motorla donatılmış olup, 290 beygir gücü ve 311 pound-ft tork üretiyor. Aynı motor, turbosuz olarak serinin geri kalanına da güç vererek 191 hp ve 181 pound-feet üretiyor. LXS, GT-Line ve EX'de motor sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilirken, GT daha sportif vites değiştirme için sekiz ileri çift kavramalı otomatik şanzımana sahip. Önden çekiş standart olup, dört tekerlekten çekiş yalnızca GT-Line'da mevcuttur.

Yakıt Ekonomisi ve Performans

2025 K5 LXS'nin yakıt ekonomisi, şehir/otoyol/ortalama olarak 26/37/30 mpg EPA derecesine sahipken, EX ve önden çekişli GT-Line 25/36/29 olarak derecelendirildi. AWD ile GT-Line tahmini 24/33/27 mpg elde ediyor ve turboşarjlı motorla GT-Line 23/33/27'ye iniyor. Bu veriler, 2025 K5'in hem performans hem de yakıt verimliliği açısından güçlü bir seçenek olduğunu gösteriyor.

Kullanılabilirlik ve Fiyatlandırma

2025 Kia K5, bu yılın ikinci çeyreğinde bayilere ulaşacak. Tam hat fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

LXS: 28.145$

GT-Line: 29.145$

GT-Line AWD: 30.745$

GT: 34.245$

EX: 35.645$

Donanım Seviyeleri ve Güvenlik Ekipmanları

16 inçlik alüminyum jantlara sahip giriş seviyesi LXS, temel olmaktan çok uzak. Standart özellikler arasında LED farlar ve arka lambalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli klima kontrolü, 12,3 inç bilgi-eğlence sistemi ve altı hoparlör yer alıyor. Standart güvenlik teknolojisi, yaya ve bisikletli algılamalı ileri çarpışma uyarısı ve otomatik acil frenleme, kör nokta monitörleri, arka çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma direksiyon asistanı, şerit merkezleme direksiyonu, uyarlanabilir hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri ve bir sürücü dikkat monitörü içeriyor.

GT-Line ve GT Modelleri

GT-Line büyük ölçüde bir görünüm paketidir, ancak aynı zamanda birkaç konfor ve rahatlık yükseltmesi de içerir. Siyah 18 inç jantlar, benzersiz ön ve arka tamponlar, LED sis farları, daha sportif bir ızgara, siyah aynalar ve pencere kaplamaları içerir. İçeride ise saten krom ve siyah kaplamalar, sentetik deri döşemeler, elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, kablosuz telefon şarj cihazı ve navigasyon tabanlı uyarlanabilir hız sabitleyici bulunuyor.

GT, GT-Line'ın kozmetik yükseltmelerini paylaşıyor ancak gücünü turboşarjlı motordan alıyor ve daha agresif bir ayara sahip benzersiz bir süspansiyona sahip. Aynı zamanda benzersiz bir direksiyon düzenine, siyah 19 inç jantlara, yeşil fren kaliperlerine ve dört uçlu çift susturucuya sahiptir. İçeride direksiyondan kumandalı vites değiştiriciler bulunur ve yeşil şeritli siyah sentetik deri döşemeli spor koltuklarla donatılmıştır.

EX Donanım Seviyesi

GT'nin lüks karşılığı olan EX donanım seviyesi, panoramik bir açılır tavana, elektrikli yolcu koltuğuna, havalandırmalı ön koltuklara, ısıtmalı direksiyon simidine ve 12 hoparlörlü Bose ses sistemine sahiptir. EX'deki ek güvenlik ekipmanları arasında kör nokta kameraları, 360 derecelik park kamerası ve ters otomatik frenleme yer alıyor. Bu donanım seviyesi, lüks ve güvenlik arayan sürücüler için ideal bir seçim sunuyor.

2025 Kia K5'in Geleceği

2025 Kia K5, güncellenmiş teknolojileri, yeni motor seçenekleri ve genişletilmiş güvenlik paketleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlandırma ve donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Orta boy sedan segmentinde güçlü bir rakip olan 2025 K5, sürücülere hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.