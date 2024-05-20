Volkswagen, cesur Golf hatchback serisini yalnızca performans odaklı GTI ve R modellerine indirgeyerek Amerika pazarında farklı bir yol izliyor. 2025 yılı, teknoloji ve tasarım güncellemeleri ile dikkat çeken yeni VW Golf GTI'yı karşımıza çıkarıyor. İşte 2025 Volkswagen Golf GTI'nın sundukları:

Daha Fazla Güç, Daha Fazla Performans

2025 VW Golf GTI, 262 beygir güç üreten güncellenmiş 2.0 litrelik turbo motoruyla karşımıza çıkıyor. Artık yalnızca yedi vitesli DSG otomatik şanzımana sahip bu yeni GTI, manuel şanzıman seçeneğine veda ediyor. ABD pazarındaki yüksek talebe rağmen manuel şanzımanın kaldırılması, uluslararası pazarda azalan ilgiden kaynaklanıyor.

Tasarım ve Estetik Yükseltmeler

Yeni GTI, daha keskin bir görünüm için güncellenmiş far ve arka lamba ünitelerine sahip. Aracın ön yüzü, alt tampon kenarlarının yukarıya doğru bükülmesi ile mevcut R donanımının görünümünü yansıtıyor. Ayrıca, ışıklı VW arması da dikkat çekiyor. Çift kromlu egzozlar ve 17 ile 19 inç arasında değişen beş yeni tekerlek tasarımı da aracın estetik çekiciliğini artırıyor.

Dış cephe renk seçeneklerine Kristal Buz Mavisi Metalik, Anemon Mavisi Metalik, İstiridye Gümüş Metalik ve Grenadilla Siyah Metalik gibi yeni tonlar eklenmiş durumda. İsteğe bağlı siyah boyalı tavan seçeneği de mevcut.

İç Tasarım ve Teknoloji

2025 GTI'nın iç mekanı, çoğunlukla siyah olup, gösterge paneli, astar ve koltuklar boyunca kırmızı vurgulara sahip. Yenilenen dördüncü nesil bilgi-eğlence sistemi, yeniden eşlenen sayfalar ve güncellenmiş grafiklerle kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Geçen yılın merkezi dokunmatik ekranı, yerini tablet benzeri yeni bir ekrana bırakmış.

Volkswagen, dokunmaya duyarlı direksiyon simidi kontrollerini fiziksel düğmelerle değiştirerek sürüş sırasında kazara etkinleştirilme sorununu çözüyor. Ses seviyesi ve sıcaklık kontrolleri, dokunmaya duyarlı kaydırıcı tipi işler olarak kalmaya devam ediyor, ancak kullanıcıların parmaklarını kaydırırken ellerini dinlendirmeleri için daha fazla çıkıntı bulunuyor.

Yeni Golf, dünya çapında 10.4 veya 12.9 inç dokunmatik ekranlarla sunuluyor, ancak GTI, standart 10.2 inç sürücü ekranı ile birlikte özellikle daha büyük bir üniteye sahip. Standart donanımlar arasında otomatik klima kontrolü, anahtarsız giriş, hız sabitleyici, park yardımı, 30 renkli ayarlanabilir ortam aydınlatması ve yol tabelası ekranı bulunuyor. İsteğe bağlı karbon fiber kaplama da mevcut.

ChatGPT Entegrasyonu ile Akıllı Sürüş

Volkswagen, en yeni bilgi-eğlence sistemine entegre ettiği ChatGPT ile sürücülere yenilikçi bir deneyim sunuyor. Bu sistem, navigasyon isteklerinden iklim kontrol ayarlarına kadar çeşitli işlevleri gerçekleştirebiliyor. Cerence Chat Pro ses entegrasyonu aracılığıyla kullanıcılar, "Merhaba IDA" diyerek veya direksiyon simidi düğmesine basarak sistemi etkinleştirebiliyor.

Avrupa Versiyonları ve Hibrit Seçenekler

Avrupa'da Golf, çeşitli versiyonlarla sunulmaya devam edecek. 201 bg gücündeki Golf eHybrid, Euro GTE donanımında 268 bg'ye yükseltilmiş durumda. Bu hibrit modeller, 19.7 kWh pil takımı ve e-motorla eşleştirilmiş 1.5 litrelik turbo motor kullanıyor. Hibrit modda 620 mil toplam menzile sahip ve tamamen elektrikli olarak 62 mil sürüş menzili sunuyor. Ayrıca, iki TDI dizel versiyonu, 48 volt hibrit versiyonları ve dört tekerlekten çekişli 2.0 litrelik TSI gazlı versiyonu da mevcut.

2025 Golf R ve ABD Pazarında GTI

Güncellenmiş dört tekerlekten çekişli 2025 Golf R, daha fazla performans ile bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak. Ancak, VW yalnızca GTI donanımının ABD pazarına bu yıl içinde güncellenmiş haliyle geleceğini doğruladı. Dolayısıyla, performans odaklı bir hatchback arayanlar için yeni ve geliştirilmiş GTI iyi bir seçenek olabilir.

Volkswagen, 2025 Golf GTI ile performans ve teknolojiyi bir araya getirerek sürücülerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Yeni motor, güncellenmiş iç ve dış tasarım, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve entegre ChatGPT asistanı ile bu hot hatch, hem güç hem de akıllı sürüş özellikleriyle öne çıkıyor.