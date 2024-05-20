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Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1-0 yenerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Maç sonrası yaşanan olaylarda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler arasında gerginlik çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı mask
Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı
Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular sahaya çıkarak sevinç gösterisi yapmak istedi. Ancak bu durum, Galatasaraylı yöneticilerin tepkisine neden oldu.

Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

Sahadaki kutlama ve ilk gerginlik

RAMS Park'ta oynanan derbi sonrası, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler takımı tebrik etmek amacıyla sahaya inmek istediler. Fenerbahçeli kafile, saha çıkış kapısında Galatasaraylı yetkililer tarafından engellenmeye çalışılsa da sahaya çıkarak galibiyeti kutladı. Bu noktada ilk gerginlik yaşandı ve Galatasaraylı yöneticiler duruma sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

Soyunma odası koridorlarında arbede

Maç sonrası saha içinde başlayan gerginlik, soyunma odası koridorlarında devam etti. Fenerbahçeli yönetici ve futbolcularla Galatasaraylı yöneticiler arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri araya girerek olayların büyümesini önlemeye çalıştı ve Fenerbahçeli kafileyi soyunma odasına aldı.

Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

Stat çıkışında devam eden tartışmalar

Fenerbahçeli kafile stattan çıkış yaparken, Galatasaraylı yetkililerle yeniden tartışma yaşandı. Güvenlik ekipleri, olayların daha da büyümesini engelleyerek Fenerbahçeli yönetici ve futbolcuları güvenli bir şekilde stattan çıkardı.

Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

Şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı

Bu galibiyetle Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşırken, maç sonrasında yaşanan olaylar ve gerginlikler gündeme damgasını vurdu. Spor dünyasında büyük yankı uyandıran bu olay, iki kulüp arasındaki rekabetin ne denli yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe’nin kritik Galatasaray galibiyeti ve sonrasında yaşanan olaylar! Ortalık fena karıştı

# fenerbahçe, spor

20 May 2024 - 11:00 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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