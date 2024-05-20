Bolu vefat edenler.. 20 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

AYHAN KARA
Cenazesi bugün Karacasu Santral Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Karacasu merkez mezarlığına defnedilecektir.
EMİNE ÇAKMAK
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Akçakoca DadalıKöyü mezarlığına defnedilecektir.
ZEYCAN AYVAZ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Altın Köyü mezarlığına defnedilecektir.
İSMAİL HAKKI YILMAZ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ordu Ünye merkez mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.