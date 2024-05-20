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Bolu vefat edenler.. 20 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 20 Mayıs 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 20 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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AYHAN KARA

Cenazesi bugün Karacasu Santral Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Karacasu merkez mezarlığına defnedilecektir.

EMİNE ÇAKMAK

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Akçakoca DadalıKöyü mezarlığına defnedilecektir.

ZEYCAN AYVAZ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Düzce Altın Köyü mezarlığına defnedilecektir.

İSMAİL HAKKI YILMAZ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Ordu Ünye merkez mezarlığına defnedilecektir.
# düzce

20 May 2024 - 11:11 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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