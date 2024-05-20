Hyundai'nin lüks markası Genesis, büyük lüks elektrikli araç pazarında yerini sağlamlaştırmak amacıyla 2025'in sonlarına doğru tam boyutlu elektrikli spor arazi aracı GV90'ı Türkiye'de satışa sunacak. Hyundai Motor Co.'nun bağımsız premium markası Genesis'in, GV90 modelini Hyundai'nin yeni eM platformu üzerine inşa edilen ilk model olarak piyasaya sürmesi bekleniyor.

Hyundai'nin eM Platformu ile GV90 Geliyor

Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai, büyük ortaklarına, GV90 da dahil olmak üzere yeni elektrikli araçları için eM adı verilen yeni bir EV platformu üzerine inşa edilme planlarını detaylandıran bir teklif talebi (RFQ) gönderdi. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hyundai'nin eM platformunda GV90'ın yıllık üretim hacmi 210.000 adet olarak belirlenmiş durumda.

Neolun Konseptinden GV90'a

Mart ayında New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Neolun Konsepti, GV90'ın temelini oluşturuyor. Neolun, aracın gövdesini ve tavanını birbirine bağlayan B sütunları olmayan yolcu kapıları ile dikkat çekiyor. Bu düzen, rahat yolcu erişimini en üst düzeye çıkarırken, geleneksel araçlara göre daha açık bir iç mekan sunuyor. SUV'da, kapılar açıldığında otomatik olarak devreye giren ve yolcuların araca binip inmesini kolaylaştıran elektrikli yan basamaklar bulunuyor. Kapılar kapandığında yan basamaklar tekrar araca entegre oluyor.

Ondol Isıtma Sistemi ile Konforlu Yolculuk

Hyundai, 2022 yılında tam boyutlu premium SUV için Kore'nin yerden ısıtma sistemi ondol'u kullanacağını açıkladı. Radyant ısıtma sistemi, ön panel, kapı kaplamaları, zemin, koltuk arkalıkları ve yan konsollara uygulanan ısıtma filmleri sayesinde araç genelinde verimli bir ısıtma sağlıyor. Neolun Konseptinin ön sıra koltuklar için dönme fonksiyonu ise yolcu alanını ve konforunu artırıyor.

Hyundai'nin EV Teknolojisiyle Güçlenen GV90

GV90, Hyundai'nin gelişmiş EV teknolojisini kanıtlayacak. Endüstri yetkilileri, hiçbir otomobil üreticisinin güç kaynağı olarak %100 elektriğe dayanan tam boyutlu bir SUV piyasaya sürmemesi nedeniyle GV90'ın önemli bir yenilik olduğunu belirtiyor. Tesla'nın Model X'i yarı büyük bir SUV olarak sınıflandırılıyor, ancak GV90, Hyundai'nin tamamen elektrikli platformda üretilen ilk tam boyutlu SUV'si olacak.

Hyundai'nin Yeni Nesil EV Platformu: eM

GV90, Hyundai'nin yeni nesil eM platformunda yer alan ilk araç olacak. Hyundai ve Kia'nın mevcut EV'leri, Electric-Global Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa ediliyor ve bu platformun yerini Entegre Modüler Mimari (IMA) alacak. IMA, iki araç platformuna ayrılacak: eM "tüm segmentlerdeki" elektrikli otomobiller için, eS ise amaca yönelik üretilmiş araçlar (PBV'ler) gibi özel araçlar için kullanılacak.

Yeni Platformlarla Geliştirme Maliyetlerinde Tasarruf

Hyundai, yeni platformlarının yalnızca şasiyi değil, aynı zamanda sürücüleri ve pil sistemini de hücreden pakete teknolojisiyle standartlaştıracağını belirtti. Bu, ölçek ekonomilerini önemli ölçüde artıracak ve karmaşıklığı azaltarak geliştirme maliyetlerini düşürecek. Hyundai Motor Group, çeşitli modelleri tek bir platformda üretmek için yeni platformlarının ölçeklenebilirliğini artırmak amacıyla 86 modüler sistem geliştirdi. Bu yeni platformlar, EV modellerine bağlı olarak tersiyer nikel-kobalt-manganez (NCM) batarya ve daha ucuz lityum demir fosfat (LFP) batarya gibi farklı batarya seçenekleriyle de satışa sunulacak.

Genesis'ten Tamamen Elektrikli Modeller

Genesis, şu anda üç tamamen elektrikli model sunuyor: GV60, Electrified GV70 ve Electrified G80 sedan. 2025'ten itibaren tüm yeni Genesis modelleri yalnızca akülü elektrikli tahrikle piyasaya sürülecek. Hyundai Motor Group, 2030 yılına kadar dünya çapında 2 milyon EV satışıyla ilk üçte yer almayı hedefliyor.

Genesis GV90, sunduğu yenilikçi özellikler ve Hyundai'nin gelişmiş EV teknolojisi ile Türkiye'deki otomobil severlerin büyük ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hyundai'nin yeni eM platformu üzerine inşa edilen bu lüks elektrikli SUV, tam boyutlu araç segmentinde önemli bir yer edinecek.