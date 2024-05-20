Arda Güler'den gol şov: Son 5 maçta 5 gol ile Real Madrid'de parlıyor!

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, performansıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Villarreal karşısında attığı iki golle takımına katkı sağlayan Güler, son beş maçta beşinci golünü atarak dikkatleri üzerine çekti.

Villarreal maçında çifte gol

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 4-4 berabere kaldı. Bu heyecan verici mücadelede Arda Güler, 14. ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle takımına önemli bir katkı sağladı. Güler'in bu performansı, genç oyuncunun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Son 5 maçta 5 gol

19 yaşındaki milli oyuncu, son haftalarda gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Villarreal maçında attığı iki golle, ligde forma giydiği son 5 maçta 5. golüne ulaşan Arda Güler, Real Madrid formasıyla da toplamda 6. golünü kaydetmiş oldu. Genç yıldızın bu başarısı, futbol otoritelerinden ve taraftarlardan büyük övgü alıyor.

Real Madrid'in şampiyonluk yolu

Real Madrid, ligin son haftasında Real Betis'i konuk edecek. Şampiyonluk yarışında kritik bir rol oynayan Arda Güler'in performansı, takımının başarısında büyük bir etken olabilir. Genç yeteneğin bu form grafiğini sürdürmesi, hem takımının hem de kendi kariyerinin geleceği için büyük önem taşıyor.