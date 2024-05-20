Fenerbahçe, 15 yıl Sonra Galatasaray karşısında ilk gerçekleştirdi! Rams Park’ta ezdi geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek, 15 yıl sonra bir sezonda derbilerde en fazla puan topladığı başarısını tekrar etti. Bu önemli zafer, sarı-lacivertli takımın son yıllarda gösterdiği üstün performansın bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
Derbi zaferinin detayları
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, RAMS Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon derbilerde galibiyet alamayan Fenerbahçe, bu sezon ise ligde ezeli rakiplerine karşı kaybetmedi. Maç, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı ve böylece Fenerbahçe, derbi maçlarındaki güçlü formunu bir kez daha ortaya koydu.
Sezon boyunca istikrarlı performans
Fenerbahçe, bu sezon ilk derbi maçına 15. haftada çıkarak Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti. 18. haftada Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertliler, bu maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı. Ligin 34. haftasında ise Beşiktaş ile Kadıköy'de karşılaşan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip gelerek kendi sahasındaki üstünlüğünü kanıtladı.
Tarihi bir başarı
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile karşılaştı ve sahadan 3 puanla ayrılarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle birlikte, Fenerbahçe ezeli rakipleriyle oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 10 puan toplamış oldu. Sarı-lacivertliler bu başarıya son olarak 2008-2009 sezonunda, Teknik Direktör Luis Aragones döneminde ulaşmıştı.
Öne çıkanlar ve gelecek adımlar
Fenerbahçe'nin bu sezonki derbi performansı, takımın gelecek sezonlar için de umut vaat ettiğini gösteriyor. İstikrarlı ve disiplinli oyun anlayışı, sarı-lacivertlilerin ezeli rakipleri karşısında elde ettiği başarıların temelini oluşturuyor. Önümüzdeki sezonlar için Fenerbahçe'nin stratejisi, bu başarıları sürdürmek ve üzerine yeni zaferler eklemek olacaktır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.