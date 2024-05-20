Çorum FK – Bodrum FK play-off yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?  Çorum FK – Bodrum FK maçı hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan dorukta! Çorum FK ve Bodrum FK, Süper Lig'e yükselme yolunda kritik bir virajda karşı karşıya geliyor. Play-off yarı final mücadelesi, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, bu önemli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte detaylar:

Maçın zamanı ve yayın bilgileri

Çorum FK ile Bodrum FK arasındaki büyük mücadele, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak. Maç, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İki takımın Süper Lig'e adım adım yaklaştığı bu kritik maçı kaçırmamak için ajandalarınıza şimdiden not edin.

Takımların güncel durumu

Çorum FK, bu sezon ilk kez Play-Off heyecanını yaşayan bir ekip olarak dikkat çekiyor. İlk turda Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiler. Ancak, kırmızı-siyahlılar için işler kolay olmayacak. Takımda sakatlığı bulunan Atakan Cangöz, bu önemli maçta forma giyemeyecek.

Bodrum FK bu sene hata yapmak istemiyor

Bodrum FK ise geçtiğimiz sezon finalde Pendikspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkma şansını kaybetmişti. Bu sezon tekrar Play-Off'ta yer almayı başaran yeşil-beyazlılar, ilk turda Boluspor'u 2-0 ile geçerek güçlerini gösterdi. Ancak Omar Imeri'nin kırmızı kart cezası ve Celustka ile Erkan'ın sakatlık durumları, maç saatinde netlik kazanacak.

Hakem Kadir Sağlam yönetiminde

Karşılaşmayı deneyimli hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın düdük çalacağı bu önemli maçta, fair play çerçevesinde mücadele edilmesi bekleniyor. Hakem performansı, özellikle böylesine yüksek stakes içeren maçlarda kritik bir öneme sahip.

İkinci maç ve finale doğru

İki takım arasındaki rövanş maçı, 24 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanacak. Bu maçlar, her iki takım için de Süper Lig'e yükselme yolunda belirleyici olacak. Seriyi geçen takım, tarafsız sahada oynanacak finalde lig üçüncüsü Sakaryaspor ile karşılaşacak ve Süper Lig biletini kapma mücadelesi verecek.

Çorum FK ve Bodrum FK için dönüm noktası

Bu kritik play-off yarı final maçı, hem Çorum FK hem de Bodrum FK için bir dönüm noktası niteliğinde. Süper Lig'e bir adım daha yaklaşacak olan takım, tüm sezonun emeklerini taçlandırma fırsatı bulacak. Futbol tutkunları, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı yayında takip ederek, takımlarına destek olmaya hazırlanıyor. Kim Süper Lig'e yükselmenin kapılarını aralayacak? Bu sorunun cevabı, saha içindeki mücadelede gizli.