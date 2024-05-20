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İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!

Son dönemde "İnci Taneleri" dizisindeki Dilber karakteri ile adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, sosyal medyada paylaştığı son fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti. Ergüçlü'nün ayna karşısında verdiği poz, takipçileri tarafından "Bu nasıl kombin?" yorumlarıyla eleştirildi. Oyuncunun cesur ve sıra dışı tarzı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin! mask
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!
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Hazar Ergüçlü Kimdir?

Hazar Ergüçlü, ilk kez "Kuzey Güney" dizisinde ekranlara gelmiş, Simay karakteri ile tanınmıştır. Ardından "Medcezir", "Yüksek Sosyete", ve "Hayat Sırları" gibi popüler dizilerde rol alarak yıldızını parlatmıştır. Ayrıca "Alev Alev" dizisindeki performansıyla da beğeni toplamıştır.

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!

"İnci Taneleri"nde Bir Pavyon Dansçısı

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı "İnci Taneleri" dizisinde pavyon dansçısı Dilber karakterini canlandıran Ergüçlü, bu rolüyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Hem tiyatroda hem de televizyonda gösterdiği başarılı performanslarla tanınan Ergüçlü, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelmektedir.İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!

Sosyal Medya Reaksiyonları

Hazar Ergüçlü'nün son paylaşımındaki kombini, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli tepkilere neden oldu. Bazı takipçileri kombinin ilginç olduğunu belirtirken, bazıları ise stilini beğendiklerini dile getirdi. Ergüçlü'nün tarzı, her zaman olduğu gibi tartışmaları ve yorumları beraberinde getirdi.İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den şaşırtan kombin!

Ergüçlü'nün cesur modası ve dizi performansları, onu Türk televizyonlarının dikkat çeken yüzlerinden biri yapmaya devam ediyor. Oyuncunun gelecekteki projeleri ve modaya dair tercihleri, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

# Medya

20 May 2024 - 13:18 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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