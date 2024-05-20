Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden oyuncuları sert bir dille eleştirdi. Festivalde yer alan Hande Erçel, Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz gibi isimlere yönelik, cesur kıyafet tercihleri ve ifade yetenekleri üzerinden yorumlarda bulundu.

"Keşke Çıplak Yürüyüşler Yerine..."

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk oyuncuların tarzları, her zaman olduğu gibi dikkat çekiciydi. Ancak Dermancıoğlu, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir video ile dile getirdi.

Videoyu takip eden açıklamasında, "Önüme Cannes ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den giden oyuncular, yarıçıplak halleriyle... Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz," dedi ve ekledi: "Hayır, biz Türkiye'de develerle gezmiyoruz."



İletişim Yeteneği Vurgusu

Esra Dermancıoğlu, festivalde daha fazla iletişim yeteneğine sahip insanların bulunmasını tercih ederdiğini belirterek, "Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Türk oyuncuların daha fazla konuşma fırsatı bulmalarını ve dil yeteneklerini sergilemelerini arzuladığını vurguladı.

Cannes'da Kendi Yerini İstiyor

Dermancıoğlu, kendi katılımının Cannes'da olması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda, "Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik," şeklinde konuştu. Dermancıoğlu'nun bu sözleri, kendisinin hem oyunculuk hem de iletişim kabiliyetine olan güvenini ortaya koyuyor.