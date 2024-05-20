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Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem "Çıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi"

Esra Dermancıoğlu, Cannes'da Türkiye'yi temsil eden oyuncuları eleştirdi. Cesur kıyafetleri ve iletişim eksikliklerini dile getirerek, daha yetenekli temsilcilerin olmasını istediğini belirtti.

Esra Perçin
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Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem "Çıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi" mask
Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem "Çıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi"
Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem "Çıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi"
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Türk sinemasının tanınmış isimlerinden Esra Dermancıoğlu, Cannes Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden oyuncuları sert bir dille eleştirdi. Festivalde yer alan Hande Erçel, Özge Özacar, Dilan Çiçek Deniz ve Pınar Deniz gibi isimlere yönelik, cesur kıyafet tercihleri ve ifade yetenekleri üzerinden yorumlarda bulundu.

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem

"Keşke Çıplak Yürüyüşler Yerine..."

Cannes Film Festivali'ne katılan Türk oyuncuların tarzları, her zaman olduğu gibi dikkat çekiciydi. Ancak Dermancıoğlu, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir video ile dile getirdi.

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem

Videoyu takip eden açıklamasında, "Önüme Cannes ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den giden oyuncular, yarıçıplak halleriyle... Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz," dedi ve ekledi: "Hayır, biz Türkiye'de develerle gezmiyoruz."

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem


İletişim Yeteneği Vurgusu

Esra Dermancıoğlu, festivalde daha fazla iletişim yeteneğine sahip insanların bulunmasını tercih ederdiğini belirterek, "Çırılçıplak yürüyeceğine mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım," ifadelerini kullandı.

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem

Ayrıca, Türk oyuncuların daha fazla konuşma fırsatı bulmalarını ve dil yeteneklerini sergilemelerini arzuladığını vurguladı.

Esra Dermancıoğlu'ndan Cannes temsilcilerimize sitem

Cannes'da Kendi Yerini İstiyor

Dermancıoğlu, kendi katılımının Cannes'da olması gerektiğini düşünüyor. Bu konuda, "Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik," şeklinde konuştu. Dermancıoğlu'nun bu sözleri, kendisinin hem oyunculuk hem de iletişim kabiliyetine olan güvenini ortaya koyuyor.

# türkiye

20 May 2024 - 13:37 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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