Haluk Levent: "Eurovision nihai hedefinden saptı"

Ünlü Türk sanatçı Haluk Levent, Eurovision Şarkı Yarışması'nın artık özünden uzaklaştığını ve komşu ülkelerin birbirine oy verdiğini belirterek, Eurovision'un en tepe nokta olmadığını ifade etti.

Girne Konserinde Duyurdu

Haluk Levent, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konserde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 19 Mayıs coşkusunu konserle taçlandıran Levent, müzik çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Dünya çapında üne sahip Dimash Qudaibergen ile Beşiktaş Stadyumu'nda düet yapacaklarını duyuran sanatçı, yeni projelerinin de müjdesini verdi.

Müzikte Değişen Trendler

Türkiye'de artık arabesk ve rock müziğin eskisi kadar tercih edilmediğini, rap müziğin daha ön planda olduğunu dile getiren Haluk Levent, bu durumu dünya müzik trendlerine bağladı. Levent, "Rap şu anda dünyanın popüler müziği. Bu durum, belki bizim müzik türlerimizin daha az dinlenmesine yol açacak ama biz kendi alanımızda daha fazla dinlenmek için mücadele etmeliyiz," dedi.

Eurovision Üzerine Eleştiriler

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktansa şarkılarını dünya çapında tanıtmayı tercih edeceğini belirten Levent, yarışmanın artık şarkıların değil, politik yakınlaşmaların yarıştığı bir platforma dönüştüğünü söyledi. Semiha Yankı'nın 'Seninle Bir Dakika' şarkısını dünyanın en güzel şarkısı olarak nitelendiren sanatçı, bu tür eserlerin yarışmada hak ettiği değeri bulamamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.