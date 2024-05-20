Haluk Levent: "Eurovision nihai hedefinden saptı"

Ünlü Türk sanatçı Haluk Levent, Eurovision Şarkı Yarışması'nın artık özünden uzaklaştığını ve komşu ülkelerin birbirine oy verdiğini belirterek, Eurovision'un en tepe nokta olmadığını ifade etti.
Girne Konserinde Duyurdu
Haluk Levent, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konserde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 19 Mayıs coşkusunu konserle taçlandıran Levent, müzik çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Dünya çapında üne sahip Dimash Qudaibergen ile Beşiktaş Stadyumu'nda düet yapacaklarını duyuran sanatçı, yeni projelerinin de müjdesini verdi.
Müzikte Değişen Trendler
Türkiye'de artık arabesk ve rock müziğin eskisi kadar tercih edilmediğini, rap müziğin daha ön planda olduğunu dile getiren Haluk Levent, bu durumu dünya müzik trendlerine bağladı. Levent, "Rap şu anda dünyanın popüler müziği. Bu durum, belki bizim müzik türlerimizin daha az dinlenmesine yol açacak ama biz kendi alanımızda daha fazla dinlenmek için mücadele etmeliyiz," dedi.
Eurovision Üzerine Eleştiriler
Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktansa şarkılarını dünya çapında tanıtmayı tercih edeceğini belirten Levent, yarışmanın artık şarkıların değil, politik yakınlaşmaların yarıştığı bir platforma dönüştüğünü söyledi. Semiha Yankı'nın 'Seninle Bir Dakika' şarkısını dünyanın en güzel şarkısı olarak nitelendiren sanatçı, bu tür eserlerin yarışmada hak ettiği değeri bulamamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.