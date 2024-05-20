Nesli tükenmek üzere olan mersin balığı Bolu’da hayata dönüyor! Gölköy Tesisi'nden büyük başarı

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu, nesli tehlike altındaki mersin balığının (Acipencer stellatus ve Acipencer queldenstaedtii) üretiminde başarılı oldu. 20 hektar büyüklüğündeki tesis, 55 bin mersin balığı yavrusunun üretildiği ilk denemeyi gerçekleştirdi. Bu önemli adım, Türkiye’nin balıkçılık ve su ürünleri üretiminde yeni bir sayfa açıyor.

Yüksek Standartlı Üretim Tesisleri

Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi, 400 metrekare kapalı alan, 300 metrekare üstü kapalı kontrollü 6 beton havuz, 16 bin metrekare alana kurulu 15 toprak üretim havuzu ve 25 bin 885 metrekare deşarj göleti ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyon 240 bin yavru sazan üreten tesis, bu yıl mersin balığı üretimi ile hedeflerini genişletti.

Değerli Havyar ve Ekonomik Getirisi

13 yaşındaki mersin balıkları, yavruyken Amasya-Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan getirilmişti. Havyarı, eti ve derisiyle büyük ekonomik değer taşıyan mersin balığı, doğal yaşam alanları Karadeniz, Hazar ve Azak denizleri olan dünyanın en eski tatlı su balığı türü olarak biliniyor. Havyarının kilogramı 2 bin 500 ila 3 bin dolar arasında satılan bu balık, ekonomik açıdan büyük potansiyele sahip.

İlk Karaca Mersin Balığı Üretimi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talimatıyla ilk defa karaca mersin balığının deneme üretimi gerçekleştirildi. Anaç balıklardan yumurta ve sperm olgunluğuna ulaşan 6 dişi ve 13 erkek balık, hipofiz hormonu ile kontrol edilerek 5 kilogram yumurta elde edildi. Yaklaşık 55 bin larva, tesiste üretilen canlı yemle beslenmeye başlandı.

Geleceğe Yatırım: Karadeniz’e Salınacak

Yavrular, 1-1,5 yaşına kadar tesiste büyütülecek ve daha sonra markalanarak Karadeniz ve bağlantılı nehirlere salınacak. Tesiste ayrıca sivriburun mersin balığının deneme üretimine de başlanması planlanıyor.