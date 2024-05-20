'Gaddar' dizisi final mi yapacak?

Reytingler Beklentiyi Karşılayamadı

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı, Ay Yapım imzasını taşıyan 'Gaddar' dizisi, reytinglerde beklenen başarıyı gösteremedi. NOW TV için özel olarak hazırlanan dizi, reyting savaşında geride kalmış görünüyor. 17 Mayıs Cuma günü yayınlanan 17'nci bölümle bir kez daha izleyici karşısına çıkan 'Gaddar', beklenen ilgiyi çekmekte zorlandı.

Final Kararı Alındı

Reytinglerde istenilen seviyelere ulaşamayan dizi için zor bir karar alındı. İddialara göre, yapım ekibi, dizinin final yapma kararını uygulamaya koymuş durumda. 'Gaddar' dizisi, 7 Haziran akşamı seyirciyle son kez buluşacak ve perdeyi kapatacak.

Aynı Gece Diğer Finaller

'Gaddar'ın final yapacağı 7 Haziran akşamı, televizyon dünyası oldukça hareketli olacak. Aynı gece, Star TV'den 'Yalı Çapkını', Show TV'den 'Kızılcık Şerbeti' ve TRT1'den 'Kara Ağaç Destanı' dizileri de sezon finallerini yapacak. Bu diziler de tıpkı 'Gaddar' gibi seyirciye veda edecek.

Yaratıcı Ekip ve Yapım Detayları

'Çukur' ve 'Üç Kuruş' gibi başarılı yapımların yönetmeni Sinan Öztürk tarafından yönetilen 'Gaddar', senaryosu Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alınmıştı. Yaratıcı ekip, dizinin hikayesi ve karakter derinliği ile dikkat çekmeyi amaçlamıştı fakat reytinglerde istenen başarıyı sağlayamadı.