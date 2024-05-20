Bolu ve 5 ilde eş zamanlı dev operasyon! 85 Şüpheli yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Bolu’nun da içinde bulunduğu 6 ilde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığına karışan 85 şüpheli gözaltına alındı. Çankırı merkezli operasyon, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Bolu’da Neler Yaşandı?

Operasyon kapsamında, Bolu’da da uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bolu'daki operasyonlarda dikkat çekici miktarda uyuşturucu madde ve yasaklı maddeler ele geçirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonda 312 gram kubar esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart ve 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bolu’da yakalanan bu maddeler, suç şebekesinin ne kadar geniş ve tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Bolu’nun da dahil olduğu bu geniş operasyon sonrasında, toplamda 85 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 68 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.