Bolu’da ilginç düğün geleneği! Tavla masasıyla yol kesip para topladılar

Çorumlu Damat Bolu'da Gelin Almaya Geldi

Bolu'da yaşanan ilginç düğün olayı, damadın arkadaşlarının gelin konvoyunun önünü tavla masası kurarak kesmesiyle gündeme geldi. Çorumlu damat Erhan Sığırcı, Bolu'dan gelin almaya geldiği sırada, arkadaşlarının bu sıra dışı davranışıyla karşılaştı.

Gelin Alma Töreninde Sürpriz Tavla Masası

Evlenmeye karar veren Eda Betül Barıtçı ve Erhan Sığırcı, düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra 18 Mayıs'ta Bolu'da gerçekleşecek düğünleri öncesinde Alpağut Mahallesi'nde gelin alma töreni düzenledi. Gelin konvoyu, planlandığı şekilde ilerlerken, damadın arkadaşları Semih Yılmaz, Salih Altundağ, Eyyüp Özdoğan ve Şenol Coşkun, konvoyun önünü kesti.

Tavla Oynayarak Yol Kesme

Yolun ortasına tavla masası kuran arkadaşlar, gelin konvoyunu durdurarak damada ilginç anlar yaşattı. Otomobilden inen damat Erhan Sığırcı, yolun açılması için tavla tablasına para bırakmaya başladı. Damadın arkadaşlarının bu geleneği, gelin alma törenine farklı bir renk kattı.

3 Bin Liralık Yol Ücreti

Damat Erhan Sığırcı, arkadaşlarının kurduğu tavla masasına yaklaşık 3 bin lira bırakarak yolun açılmasını sağladı. Bu ilginç olay, gelin alma törenine damgasını vurdu ve törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Düğün Hazırlıkları ve Mutlu Son

Eda Betül Barıtçı ve Erhan Sığırcı çifti, bu ilginç anların ardından düğün törenine devam etti. Çiftin, bu eğlenceli ve unutulmaz anlarla dolu düğün günü, hem katılımcılar hem de sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş bir kitle tarafından ilgi gördü.