Abant Köylüleri Vali'den çare bekliyor: HGS mağduriyeti çığ gibi büyüyor

Abant Köylülerinin HGS İsyanı: Vali'ye Yardım Çağrısı

Abant Gölü Milli Parkı’nda HGS sistemi, yerel halkın yaşamını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gişelerin kaldırılması ve HGS sisteminin getirilmesiyle başlayan sorunlar, özellikle transit geçiş yapması gereken köylüler için büyük bir dert haline geldi.

Transit Geçişte Beklenmedik HGS Borçları

2023 yılında başlayan yeni sistem, Abant Gölü çevresinde yaşayanları zor durumda bıraktı. Mudurnu-Taşkesti güzergahını kullanarak evlerine gitmeye çalışan sürücüler, transit geçişlerde herhangi bir ücret ödemeyeceklerine dair güvencelere rağmen, beklenmedik HGS borçlarıyla karşılaştı. Sürücüler, bu haksız ücretlendirmenin giderilmesi için çözüm arayışında.

Yerel Halkın Tepkisi ve Çözüm Beklentisi

Abant’ta yaşayan köylüler, sürekli olarak artan bu mali yükün altında ezilirken, konuya dair yetkililerden somut bir çözüm bekliyor. Köylüler, sorunun çözülmemesi durumunda yaşam koşullarının daha da zorlaşacağı endişesini taşıyor. Yerel halk, Vali Erkan Kılıç'tan duruma müdahale etmesini ve gereksiz yere tahsil edilen ücretlerin iadesini talep ediyor.

Sosyal Medya Kampanyalarıyla Duyuru Çabaları

Köylüler, yaşadıkları bu mağduriyeti sosyal medya üzerinden geniş kitlelere duyurmak için çeşitli kampanyalar organize ediyor. Facebook ve Instagram üzerinde yapılan paylaşımlar, sürücülerin yaşadıkları sorunları fotoğraflar ve ekran görüntüleriyle belgeleyerek, durumun daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. Bu paylaşımlar, sorunun daha geniş kitleler tarafından fark edilmesine ve yetkililerin dikkatini çekmeye yönelik önemli bir araç haline geldi.

Bu süreçte, Abant köylüleri ve transit geçiş yapmak zorunda olan diğer sürücüler, adil ve hızlı bir çözüm beklerken, sorunun üstesinden gelinmesi için yerel ve ulusal düzeyde çözüm arayışları devam ediyor. Toplum, bu sorunun çözümüne yönelik adımların bir an önce atılmasını umut ediyor.