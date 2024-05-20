19 Mayıs’ta Ceza konseri ve fener alayı yürüyüşü büyüledi

Bolu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Fener Alayı Yürüyüşü ve Ceza konseri ile kutladı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikler, gençlerin coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Bolu’nun bayram coşkusunu yansıtan detaylar haberimizde…

Fener alayı ile başlayan coşku

Kutlamalar, Valilik önünden başlayan Fener Alayı Yürüyüşü ile start aldı. Binlerce kişi, bando eşliğinde İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyerek meşaleler ve Türk bayraklarıyla şehri aydınlattı. Yürüyüş sırasında açılan dev Türk bayrağı, büyük ilgi gördü ve katılımcılar, Atatürk’e olan sevgilerini attıkları sloganlarla dile getirdiler.

Karaçayır’da Ceza rüzgârı

Yürüyüşün ardından etkinlikler, Karaçayır Konser Alanı’nda devam etti. Gençlerin ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği bu alanda, Türk rap müziğinin ünlü ismi Ceza sahne aldı. Ceza, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirerek binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Enerji dolu bir performans

Ceza’nın enerjik performansı, gece boyunca katılımcıları coşturdu. Gençler, şarkılara eşlik ederek bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Ceza’nın sahne performansı, izleyicilere müzik dolu bir gece sundu ve Bolu’daki 19 Mayıs kutlamalarına ayrı bir renk kattı.

Başkan Özcan’dan anlamlı hediye

Konserin bir bölümünde sahneye çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, Ceza’yı tebrik ederek ona özel olarak hazırlanan tel örgü işlemeli Türk bayrağı ve çiçek hediye ettiler. Bu jest, izleyicilerden büyük alkış aldı ve geceye duygusal bir anlam kattı.

Gençlerin coşkulu katılımı

Bolu’da gerçekleştirilen 19 Mayıs kutlamaları, gençlerin yoğun katılımıyla bayram havasında geçti. Fener Alayı Yürüyüşü ve Ceza konseri, gençlerin bayram coşkusunu doyasıya yaşadığı etkinlikler oldu. Gençler, etkinliklere büyük bir enerji ve coşku ile katılarak, bayramın anlamını derinlemesine yaşadılar.

Bolu halkının yoğun ilgisi

Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Şehirdeki 19 Mayıs kutlamaları, Bolu halkının bu önemli günü büyük bir coşkuyla kutladığını gösterdi. Etkinliklere gösterilen yoğun ilgi, şehrin bayram ruhunu yansıttı.

Unutulmaz bir bayram gecesi

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Fener Alayı Yürüyüşü ve Ceza konseri ile unutulmaz anlara sahne oldu. Etkinliklere katılan binlerce kişi, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadı ve Bolu’da unutulmaz bir bayram gecesi yaşandı.