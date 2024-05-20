Bolu’da çiftçiler domuz nöbetinde! Ellerinde tüfeklerle tarlalarını koruyorlar

Domuz Sürülerine Karşı Mücadele

Alpagut köyünde çiftçiler, tarlalarına dadanan domuz sürülerine karşı çeşitli yöntemler kullanıyor. Mahsullerini korumak için torpil ve tüfek sesi gibi yöntemlere başvuran çiftçiler, sabahlara kadar tarlaların başında nöbet tutuyor. Domuzların ekinlerine zarar vermesini engellemek amacıyla farklı stratejiler geliştiriyorlar.

“Tüfek Sesleriyle Korkutuyoruz”

Çiftçilerden Şaban Kahraman, domuz sürülerinin tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Sabaha kadar nöbet devam edecek. Ekilen mısırlar gün yüzüne çıkmadan domuzlar yiyor. Bu sene iyice çoğaldılar. Sabaha kadar nöbetleşe bekliyoruz. Beklemenin faydası oluyor. Torpille korkutuyoruz, tüfek sesleriyle korkutuyoruz" dedi.

Çiftçilerin Gece Nöbeti

Mahsullerini korumak için nöbet tutan çiftçiler, gece boyunca ateş yakarak tarlalarının başında bekliyor. Domuz sürülerini uzak tutmak için tüfek sesleri ve torpil patlamalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Bu yöntemlerin etkili olduğunu belirten çiftçiler, nöbetlerin devam edeceğini söylüyorlar.

Domuz Sürülerinin Zararı

Domuz sürüleri, özellikle mısır tarlalarına büyük zarar veriyor. Çiftçiler, emek vererek ektikleri mahsullerini korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyor. Domuzların artan popülasyonu, çiftçilerin işini daha da zorlaştırıyor. Ancak, çiftçiler kararlılıkla tarlalarını savunmaya devam ediyor.

Çiftçilerin Kararlılığı

Alpagut köyü çiftçileri, tarlalarını domuzlardan korumak için ellerinden geleni yapıyor. Tüfek sesleri ve torpil patlamalarıyla domuzları korkutmaya çalışan çiftçiler, nöbet tutarak mahsullerini koruma çabalarını sürdürüyor. Bu kararlılık, çiftçilerin zorlu doğa şartlarına karşı verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor.