A101Bolu Mağazalarında 23 Mayıs 2024 indirimleri başlıyor

23 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Yayınlandı

A101, 23 Mayıs 2024 tarihli Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Katalogda dikkat çeken ürünlerden biri de koltuk ve halı yıkama makinesi oldu. Ev temizliğinde pratik çözümler arayanlar için ideal olan bu makine, uygun fiyatı ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor.

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.599 TL

A101, 23 Mayıs 2024'te satışa sunulacak olan koltuk ve halı yıkama makinesini 3.599 TL fiyat etiketiyle müşterilerine sunuyor. Bu makine, hem koltuklarınızı hem de halılarınızı derinlemesine temizleyerek evinizin hijyenini en üst seviyeye taşıyacak. Özellikle evcil hayvan sahipleri ve küçük çocuklu aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu ürün, kullanımı kolay ve etkili temizlik sağlıyor.

A101 Aldın Aldın Kataloğu’ndan Öne Çıkanlar

23 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda koltuk ve halı yıkama makinesinin yanı sıra birçok cazip ürün yer alıyor. Elektronikten mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuluyor. Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalogda, özellikle ev temizliği ve konforunu artıracak ürünler dikkat çekiyor.

Pratik Temizlik İçin İdeal

Koltuk ve halı yıkama makinesi, pratik kullanımı ve etkili temizliğiyle öne çıkıyor. Koltuk ve halılarınızı derinlemesine temizlemek için tasarlanan bu makine, güçlü emiş gücü ve geniş su haznesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, farklı yüzeyler için ayarlanabilir temizleme modları sayesinde her türlü kumaş ve halı tipi için ideal temizlik sağlıyor.

Bolu A101’den Uygun Fiyatlı Temizlik Çözümleri

A101 Bolu Mağazalarında müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma misyonunu sürdürüyor. 23 Mayıs 2024 Aldın Aldın kataloğunda yer alan koltuk ve halı yıkama makinesi, ev temizliğine önem verenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu makine ile evinizde profesyonel temizlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Eletrikli ve elektronik ürünler

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL

Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL

Piranha Akıllı Bileklik 219 TL

Piranha Kablolu Kulaklık 179 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 199 TL

Küçük ev aletleri ve Beyaz eşyalar

SEG Buzdolabı 7.999 TL

SEG Buzdolabı 7.999 TL

SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

Mobilya ve aksesuarlar

Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL

Lizbon best Koltuk Takımı 12.900 TL

Mila Koltuk Takımı 12.900 TL

Rio Konsol 1.990 TL

6 Çekmeceli Saklama Dolabı 749 TL

Mutfak araç gereçleri

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL

Renkli Cam Sunum Tepsisi ve Supla 49,50 TL

Simax Borosilikat Tencere 349 TL

Borosilikat Demlik 169 TL

Plastik Kılıflı Cam Matara 79,50 TL

Cam Sprey Yağdanlık 69,50 TL

Borosilikat Desenli Latte Bardağı 49,50 TL

Çelik Termos 399 TL

Plastik Pastacılık Ürünleri 24,50 TL

Renkli Metal Süzgeç 99,50 TL

Yağ Sıçratmaz 59,50 TL

Baharat Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık 179 TL

Emaye Sosluk Tava 155 TL

Plastik ev gereçleri

Katlanır Küvet 399 TL

Katlanır Sele 169 TL

Katlanır Maşrapa 39,50 TL

Katlanır Su Kovası 139 TL

Aprilla Sinek Öldürücü Raket 99,50 TL

Aprilla Sinek Öldürücü 199 TL

Aprilla Sinek Öldürücü 399 TL

Termos 20 L Kale 599 TL

Müzik aletleri

JWIN Tuşlu Piyano 7.499 TL

Jwin 61 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Org 3.999 TL

Jwin Çantalı Keman 1.499 TL

Ev tekstil ürünleri

Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set 349 TL

Dilimsiz Stor Perde 399 TL

Zebra Stor Perde 549 TL

Ekstrafor Büzgülü Tül Perde 139 TL

Güneşlik Perde 169 TL

Buldan Koltuk Örtüsü 399 T

Koltuk ve halı yıkama makinesi dışında, A101'in 23 Mayıs 2024 Aldın Aldın kataloğunda çeşitli elektronik cihazlar, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve daha birçok ürün bulunuyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunan A101, kaliteli ürünleriyle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.