A101Bolu Mağazalarında 23 Mayıs 2024 indirimleri başlıyor

23 Mayıs 2024 A101 Aldın Aldın Kataloğu Yayınlandı
A101, 23 Mayıs 2024 tarihli Aldın Aldın kataloğunu yayınladı. Katalogda dikkat çeken ürünlerden biri de koltuk ve halı yıkama makinesi oldu. Ev temizliğinde pratik çözümler arayanlar için ideal olan bu makine, uygun fiyatı ve işlevselliğiyle dikkat çekiyor.
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.599 TL
A101, 23 Mayıs 2024'te satışa sunulacak olan koltuk ve halı yıkama makinesini 3.599 TL fiyat etiketiyle müşterilerine sunuyor. Bu makine, hem koltuklarınızı hem de halılarınızı derinlemesine temizleyerek evinizin hijyenini en üst seviyeye taşıyacak. Özellikle evcil hayvan sahipleri ve küçük çocuklu aileler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu ürün, kullanımı kolay ve etkili temizlik sağlıyor.
A101 Aldın Aldın Kataloğu’ndan Öne Çıkanlar
23 Mayıs 2024 tarihli A101 Aldın Aldın kataloğunda koltuk ve halı yıkama makinesinin yanı sıra birçok cazip ürün yer alıyor. Elektronikten mutfak gereçlerine, temizlik ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuluyor. Herkesin ihtiyacına yönelik ürünlerin bulunduğu katalogda, özellikle ev temizliği ve konforunu artıracak ürünler dikkat çekiyor.
Pratik Temizlik İçin İdeal
Koltuk ve halı yıkama makinesi, pratik kullanımı ve etkili temizliğiyle öne çıkıyor. Koltuk ve halılarınızı derinlemesine temizlemek için tasarlanan bu makine, güçlü emiş gücü ve geniş su haznesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, farklı yüzeyler için ayarlanabilir temizleme modları sayesinde her türlü kumaş ve halı tipi için ideal temizlik sağlıyor.
Bolu A101’den Uygun Fiyatlı Temizlik Çözümleri
A101 Bolu Mağazalarında müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunma misyonunu sürdürüyor. 23 Mayıs 2024 Aldın Aldın kataloğunda yer alan koltuk ve halı yıkama makinesi, ev temizliğine önem verenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Bu makine ile evinizde profesyonel temizlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.
Eletrikli ve elektronik ürünler
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL
Toshiba 55'' Ultra HD QLED Android TV 18.999 TL
Piranha Akıllı Bileklik 219 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 179 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 199 TL
Küçük ev aletleri ve Beyaz eşyalar
SEG Buzdolabı 7.999 TL
SEG Buzdolabı 7.999 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL
SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL
Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL
Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 1.799 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL
Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL
Mobilya ve aksesuarlar
Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
Lizbon best Koltuk Takımı 12.900 TL
Mila Koltuk Takımı 12.900 TL
Rio Konsol 1.990 TL
6 Çekmeceli Saklama Dolabı 749 TL
Mutfak araç gereçleri
Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 199 TL
Renkli Cam Sunum Tepsisi ve Supla 49,50 TL
Simax Borosilikat Tencere 349 TL
Borosilikat Demlik 169 TL
Plastik Kılıflı Cam Matara 79,50 TL
Cam Sprey Yağdanlık 69,50 TL
Borosilikat Desenli Latte Bardağı 49,50 TL
Çelik Termos 399 TL
Plastik Pastacılık Ürünleri 24,50 TL
Renkli Metal Süzgeç 99,50 TL
Yağ Sıçratmaz 59,50 TL
Baharat Kavanoz Rafları ve Bulaşıklık 179 TL
Emaye Sosluk Tava 155 TL
Plastik ev gereçleri
Katlanır Küvet 399 TL
Katlanır Sele 169 TL
Katlanır Maşrapa 39,50 TL
Katlanır Su Kovası 139 TL
Aprilla Sinek Öldürücü Raket 99,50 TL
Aprilla Sinek Öldürücü 199 TL
Aprilla Sinek Öldürücü 399 TL
Termos 20 L Kale 599 TL
Müzik aletleri
JWIN Tuşlu Piyano 7.499 TL
Jwin 61 Tuşlu Tuş Hassasiyetli Org 3.999 TL
Jwin Çantalı Keman 1.499 TL
Ev tekstil ürünleri
Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Set 349 TL
Dilimsiz Stor Perde 399 TL
Zebra Stor Perde 549 TL
Ekstrafor Büzgülü Tül Perde 139 TL
Güneşlik Perde 169 TL
Buldan Koltuk Örtüsü 399 T
Koltuk ve halı yıkama makinesi dışında, A101'in 23 Mayıs 2024 Aldın Aldın kataloğunda çeşitli elektronik cihazlar, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve daha birçok ürün bulunuyor. Her bütçeye uygun seçenekler sunan A101, kaliteli ürünleriyle müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.