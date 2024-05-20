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Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

ÖTV düzenlemeleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar Bolu'da sürücüleri etkiledi. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki son durum haberimizde…

Arzu Sarı
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Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum… mask
Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…
Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…
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Yeni haftaya girerken, Bolu'da akaryakıt fiyatlarına zam geldi. ÖTV'deki düzenlemeler nedeniyle fiyatların artması, sürücülerin yakından takip ettiği bir konu haline geldi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan indirimler sürücülerin yüzünü güldürürken, 18 Mayıs Cumartesi günü yapılan zamlar bu sevincin kısa sürmesine neden oldu.

Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

ÖTV düzenlemeleri fiyatları yükseltti

ÖTV düzenlemeleri sonucunda, 18 Mayıs'ta benzine ve motorine yapılan 1 lira 16 kuruşluk indirim tarih oldu. Sürücüler, yeni zamlardan önce az da olsa rahat bir nefes alabilmişti. Ancak, ÖTV düzenlemeleriyle birlikte fiyatlar tekrar yükselişe geçti.

Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

Benzin ve motorin fiyatlarında artış

Bolu’da benzin ve motorin fiyatları, cumartesi günü gelen zamlarla yeniden arttı. Motorin fiyatı 39 liradan 40 liraya yükseldi. Pazar ve Pazartesi günleri ise fiyatlar 40,03 TL'den satışa devam ediyor. Benzin ise zamlardan önce 42,69 TL iken, zamların ardından 42,72 TL'ye yükseldi ve şu an bu fiyat seviyesini koruyor.Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

LPG fiyatlarında değişim yok

LPG fiyatları Bolu'da diğer yakıt türlerine göre daha stabil kaldı. Geçtiğimiz haftalarda zaten yükselişte olan LPG, Cuma günü 21,99 TL olan fiyatını korumaya devam ediyor. ÖTV zamlarından LPG'nin etkilenmemesi, bu yakıt türünü kullanan sürücüler için bir nebze rahatlama sağladı.Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

Sürücüler zamlardan memnun değil

Bolu’da yaşayan ve araç kullanan vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli değişimden memnun değil. Özellikle motorin ve benzin fiyatlarındaki artış, ekonomik olarak sürücüleri zorlamaya devam ediyor. Bu durum, araç kullanmayı zorunlu hale getiren işler için daha da büyük bir problem oluşturuyor.

Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

Güncel akaryakıt fiyatları

Bolu'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Motorin: 40,03 TL

Benzin: 42,72 TL

LPG: 21,99 TL

Bu fiyatlar, sürücülerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor ve gelecekteki olası zamlar, daha fazla ekonomik baskı oluşturabilir.Bolu’da ÖTV zammı… Akaryakıt fiyatlarında son durum…

Akaryakıt fiyatlarının gelecekte nasıl bir seyir izleyeceği ise belirsiz. ÖTV düzenlemeleri ve küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, fiyatların yükselmesine neden olabilir. Sürücüler, bu belirsizlikler karşısında bütçelerini daha dikkatli yönetmek zorunda kalacaklar.

# araç, tarih, pazar

20 May 2024 - 22:00 - Ekonomi

Mahreç  Arzu Sarı

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