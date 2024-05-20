Destek ödemeleri için son tarih yaklaşıyor!.. Bolu çiftçilerine önemli duyuru!

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2023 Üretim Yılı Fark Ödemeleri Desteklemesi askı listelerini yayımladı. Çiftçilerin 27 Mayıs 2024'e kadar itirazda bulunması gerekiyor. Detaylar için tıklayın.

Askı listeleri yayınlandı… Çiftçiler için son tarih uyarısı

15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7613 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/46) kapsamında hazırlanan listeler, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kamuoyuna sunuldu. Çiftçilerin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı arazilerinde yapılan üretime göre destekleme ödemeleri alabilmeleri için bu listeleri dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı arazilerde üretim yapanlar dikkat

2023 üretim yılına ait destekleme ödemeleri, ÇKS’ye kayıtlı arazilerde üretim yapan çiftçilere yöneliktir. Bu kapsamda, özellikle yağlı tohumlu bitkiler için hazırlanan 1. ödeme askı icmalleri yayımlandı. Çiftçiler, listelerde isimlerini kontrol etmeli ve herhangi bir hata veya eksiklik durumunda belirtilen süre içerisinde itirazlarını iletmelidir.

İtiraz süreci ve detayları

Çiftçiler, itirazlarını en geç 27 Mayıs 2024 mesai bitimine kadar Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ÇKS birimine iletmelidir. Belirtilen süre zarfında yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle, çiftçilerin askı listelerini zamanında kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Askı süresi ve itiraz tarihleri

Askı süresi 20 Mayıs 2024 tarihinde başlamış olup, itiraz süresi 27 Mayıs 2024 günü saat 17:30’da sona erecektir. Çiftçilerin bu tarihler arasında listeleri kontrol etmeleri ve gerekli başvuruları yapmaları gerekmektedir.

Teknik destek ve bilgi alışverişi

Çiftçiler, ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşler için İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile iletişime geçebilirler. Müdürlükler, çiftçilerin her türlü sorusuna yanıt vermek ve destek sağlamak üzere hazır bulunmaktadır.

Çiftçilere önemli uyarılar

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin destekleme ödemeleriyle ilgili bilgilere zamanında ulaşabilmesi ve itiraz süreçlerini aksatmamaları için gerekli uyarıları yapmaktadır. Çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve belirtilen tarihleri kaçırmamaları büyük önem taşımaktadır.

Bolu çiftçileri için hayati öneme sahip bu duyuru, destekleme ödemelerinden tam anlamıyla faydalanabilmeleri açısından kritik bir rol oynuyor. Çiftçilerin, destekleme ve itiraz süreçlerine dair bilgileri dikkatle takip etmeleri gerekiyor.