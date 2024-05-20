Eskişehir’de 19 Mayıs Coşkusu: Atlı cirit ile ata sporuna dönüş

Geleneksel Atlı Cirit ile 19 Mayıs Coşkusu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi’nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel atlı cirit oynandı. 14 at ve 17 lisanslı sporcunun katıldığı bu renkli gösteri, yoğun ilgi gördü. Hem sporcuların hem de izleyicilerin büyük bir heyecanla takip ettiği etkinlik, yöre halkının büyük beğenisini kazandı.

Yağmur Duası ve Cirit Gösterisi

Etkinlik, Yusuflar Mahallesi'nde yapılan yağmur duasının ardından başladı. Geleneksel ritüellerin ardından sahaya çıkan sporcular, atlı cirit gösterisiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Toplam 17 lisanslı sporcu, 14 at ile kıyasıya mücadele etti. İzleyiciler, bu geleneksel spor dalını büyük bir coşkuyla izledi ve cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Ayrıca etkinlik sırasında izleyicilere ikram edilen yemek ve lokma tatlısı da büyük ilgi gördü.

Cirit Takımına Büyük İlgi

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Muhammet Ali Kaya, etkinlik hakkında detaylı bilgiler verdi. Kaya, “Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla cirit takımımızla antrenman maçı yapalım dedik. Amacımız gelen misafirlerimize ciridi tanıtmak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ve spora verdiği önemi vurgulamaktı. Ata sporu olan ciriti yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Kaya, etkinliğe olan yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirtti ve “Bu katılım bizi gerçekten şaşırttı. Bu köyde ilk defa cirit oynuyoruz ve bu tür etkinliklerin devamının geleceğini düşünüyoruz. Bu yıl, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nun çeyrek final turnuvalarını Eskişehir’e almayı planlıyoruz. Eğer çeyrek finali Eskişehir’de oynatabilirsek ve takımımız burada oynarsa, kent halkı ciridin ne olduğunu, ata sporunun, kültürümüzün ve değerlerimizin neler olduğunu daha iyi anlayacak. Burası tüm halkımıza açık, vatandaşlarımız gelip çaylarını içebilir ve takımımızı seyredebilirler” dedi.

Etkinlik Sonunda Hatıra Fotoğrafları

Etkinlikler sona erdiğinde, vatandaşlar atlarla fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Cirit oyununun coşkusu ve heyecanı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Atlı sporların yeniden canlandırılması ve bu tür etkinliklerle halka tanıtılması, hem sporcular hem de izleyiciler için büyük bir anlam taşıyor.

Etkinliğin sonunda yapılan konuşmalarda, cirit sporunun tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda duyulan memnuniyet dile getirildi. Ayrıca, atlı cirit sporunun tarihçesi ve önemi hakkında bilgi verildi. Bu tür etkinliklerin, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve tanıtılması açısından büyük bir fırsat olduğu vurgulandı.

Cirit ve Kültürel Miras

Atlı cirit, Türk kültürünün önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Hem fiziksel yetenek gerektiren hem de stratejik düşünmeyi teşvik eden bu spor dalı, Türk toplumunda tarih boyunca önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün, bu tür etkinliklerle atlı cirit sporunun yeniden canlandırılması ve genç nesillere aktarılması hedefleniyor. Eskişehir’de düzenlenen bu etkinlik de, ata sporlarının yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir’de düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atlı cirit gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Hem sporcuların hem de izleyicilerin büyük bir coşkuyla katıldığı bu etkinlik, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve tanıtılması açısından önemli bir rol oynadı. Gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenlenmesi ve ata sporlarının daha geniş kitlelere tanıtılması umut ediliyor.