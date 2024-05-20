Özel Merkez Prime Hastanesi'nde sağlık skandalları bitmiyor

Özel hastanede yeni skandal hastalar kapıda bekletiliyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Özel Merkez Prime Hastanesi, skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son beş aydır, 112 acil sağlık personelinin getirdiği hastaların kapıda bekletildiği iddiaları gündemde.

Acil Hastaların Kapıda Bekletilmesi Tepki Çekti

Ocak ayından bu yana acil hastaların kapıda dakikalarca bekletildiği iddia ediliyor. Aynı sağlık grubuna ait bir başka hastane de, kapı önünde can çekişen hastaya müdahale etmediği için tepki toplamıştı. Bu son skandal, bir vatandaşın çektiği videolarla ortaya çıktı.

112 Acil Ekibi ve Hastane Çalışanları Arasında Gerilim

İddiaya göre, Ocak ayında bir vatandaşın talebi üzerine Özel Merkez Prime Hastanesi'ne gelen 112 ekibi, hastane çalışanlarının hastaya tıbbi müdahale yapmadığını, sürekli tedavi ücretini sorduğunu belirtti. Hastane görevlisi, "Paranı ödemezsen doktor bakmaz" derken, 112 ekibi bu duruma tepki gösterdi ve hastanın sağlık hizmeti alma hakkını vurguladı.

Hastane Yönetiminden 112 Ekibine Tehdit

Hastane direktörü Koray Topçu'nun, 112 ekibiyle telefonda tartışarak hakaret ettiği ve 112 ekibini hastaneye almama tehdidinde bulunduğu iddia edildi. Hastane sahibi Hakan Höbek'in de 112 ekip sorumlusunun hastaneye alınmaması talimatı verdiği belirtiliyor.

Güvenlik Direktörü ve 112 Ekibi Arasındaki Son Tartışma

Son olayda, hastaneye acil hasta getiren 112 ekibi, hastanenin güvenlik direktörü tarafından karşılandı ve hastanın kapıda bekletildiği görüldü. Güvenlik direktörü, 112 ekibinin içeri girmesini yasakladığını belirtti ve bu durum sağlık çalışanlarının tepkisine neden oldu.

Hastane Sahibi Hakan Höbek'in Tehdidi

Hastane sahibi Hakan Höbek'in, 112 görevlisinin şahsi telefon numarasını arayarak tehditler savurduğu iddia edildi. Höbek'in, "Sen benim hastaneme giremezsin. Benim yetkimi göreceksin" şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü.

2020 Yılında da Benzer Bir Skandal Yaşanmıştı

2020 yılında da aynı hastane grubunda benzer bir skandal yaşanmış, fenalaşan bir hastaya müdahale edilmediği için hastane büyük tepki toplamıştı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün soruşturmasında hastane kusursuz bulunmuştu.

Hastaneden Resmi Açıklama

Özel Merkez Prime Hastanesi'nden yapılan açıklamada, olayın detayları anlatılarak 112 personelinin uygunsuz davranışları yüzünden sıkıntılar yaşandığı belirtildi. Hastanenin, sosyal güvencesi olmayan hastaya tedavi uyguladığı ve tüm sürecin kamera kayıtlarında mevcut olduğu vurgulandı.