Horlama sorununa devrim: Horlama sorununa lise öğrencilerinden yenilikçi çözüm

Evliliklerin sona ermesine ve aile içi sorunlara yol açan horlama kabusu, Kayseri'de lise öğrencileri tarafından geliştirilen bir icatla sona eriyor. Arif Molu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Biyomedikal Bölümü öğrencileri, horlama sorununu çözen özel bir yastık geliştirdi. Bu yenilikçi yastık, horlayan kişiyi uykusundan uyandırmadan uyararak horlamayı durduruyor.

Horlayanlara Müjdeli Haber

Kayseri Arif Molu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Biyomedikal Bölümü öğrencileri, horlama sorununu çözmek için devrim niteliğinde bir yastık geliştirdi. Bu yastık, uyku sırasında horlayan kişiyi hafifçe ve sessizce şişerek uyarıyor. Horlama devam ederse, yastık titreşime geçiyor ve daha belirgin bir uyarı veriyor. Bu sayede, horlama problemi cerrahi müdahaleye gerek kalmadan ortadan kalkıyor.

Cerrahi İşlem Olmadan Horlama Çözümü

Proje hakkında bilgi veren Biyomedikal Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Ömür Efe Baydar, geliştirdikleri yastığın uyku pozisyonlarından kaynaklanan horlama problemlerini hedef aldığını belirtti. Baydar, “Projemiz, horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi olmasına rağmen, cerrahi müdahale gerektirmeyen bir çözüm sunuyor. Yastık, horlama sesini algılayıp, bir kompresör yardımıyla şişiyor ve horlayan kişiyi uyarıyor. Eğer horlama devam ederse, yastık içerisindeki titreşim motorudevreye girerek daha güçlü bir uyarı veriyor. Horlama hala kesilmiyorsa, kişinin cerrahi müdahale görmesi gerektiği anlamına geliyor” dedi.

Horlamayı Algılayan ve Uyarı Veren Yastık

Baydar, yastığın teşhis amaçlı da kullanılabileceğini belirterek, “Ses sensörümüz, horlama sesini algılayarak arduinoya gönderiyor. Arduino, motorumuzu çalıştırarak yastığın yavaş ve sessiz bir şekilde şişmesini sağlıyor. Horlama kesilirse, belirli bir süre sonra yastık içindeki hava tahliye ediliyor. Ancak horlama devam ederse, titreşim motoru aktif hale gelerek kişiyi uyarıyor” şeklinde konuştu.

Horlamayı Toplumsal Bir Mesele Olarak Ele Aldılar

Baydar, horlamayı toplumsal bir mesele olarak gördüklerini ve bu sorunu çözmek için projeyi geliştirdiklerini belirtti. “Horlayan kişinin uyku sağlığı bozulduğu gibi, etrafındaki insanların da uyku sağlığı olumsuz etkileniyor. Horlamayı çözersek, herkesin daha verimli bir uyku çekmesini sağlayabiliriz. Böylece gün içerisindeki odaklanma süresi artar ve yaşam kalitesi yükselir. Bu nedenle, horlamayı toplumsal bir sorun olarak görüp çözmeyi hedefledik” dedi.