Elektrik abonelerine kritik hatırlatma… EPDK akıllı sayaçlar için son kez uyardı!

EPDK, elektrik abonelerine son uyarısını yaptı. 1 Ocak 2025 tarihine kadar akıllı sayaçlara geçiş zorunlu. Detaylar haberimizde…

Akıllı sayaçlar ile yeni dönem başlıyor

EPDK, elektrik abonelerinin akıllı sayaçlara geçiş yapmaları için belirlenen son tarihi açıkladı. 31 Aralık 2024'e kadar tüm aboneler, mevcut sayaçlarını akıllı sayaçlarla değiştirmek zorunda. Bu değişiklik, elektrik işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.

Geçiş için son tarih

Geçtiğimiz yılın başında, elektrik işlemlerinin mobil platformlar üzerinden yapılabilmesi için birçok yenilik hayata geçirilmişti. Bu süreçte, Milli Akıllı Sayaç Sistemi tasarıları da gündeme geldi. Ancak, bazı aboneler akıllı sayaçlara geçiş yaparken, bazıları bu değişikliği erteledi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), akıllı sayaçlara geçiş için son tarih olarak 31 Aralık 2024'ü belirledi ve bu tarihten sonra eski sayaçların kullanılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Mobil uygulama ile kolaylık

EPİAŞ, akıllı sayaçların geçmişe dönük verilerine ulaşılabilen bir mobil uygulama üzerinde çalışıldığını belirtti. Bu uygulama, kullanıcıların tüketim bilgilerini daha kolay takip edebilmesi ve enerji tasarrufu yapabilmesi için önemli bir araç olacak.

Teknik şartname açıklanıyor

TEDAŞ, 1 Ocak 2025'e kadar merkezi haberleşme yazılımı teknik şartnamesinin açıklanacağını duyurdu. Bu yazılım, akıllı sayaçların birbirleriyle ve merkezi sistemle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Teknik şartname, 1 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak ve 1 Ağustos 2025 tarihine kadar tüm sayaçlarla uyumlu hale getirilecek.

Akıllı sayaçların kullanıma alınması

1 Haziran 2025 tarihinden itibaren akıllı sayaçlar kullanıma hazır hale getirilecek. Abonelerin bu tarihten itibaren yeni sayaçları sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlanacak.

Abonelerin dikkatine

Elektrik abonelerinin, 1 Ocak 2025 tarihine kadar mevcut sayaçlarını akıllı sayaçlarla değiştirmeleri gerekiyor. Bu değişiklik, hem enerji tasarrufu sağlamak hem de enerji yönetimini daha etkin hale getirmek için büyük önem taşıyor.

Enerji yönetiminde yeni dönem

Akıllı sayaçlar, enerji tüketiminin daha şeffaf ve kontrol edilebilir olmasını sağlayacak. Aboneler, mobil uygulamalar üzerinden tüketimlerini anlık olarak takip edebilecek ve enerji verimliliğini artırabilecek.