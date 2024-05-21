Göynük-Nallıhan arasında heyelana karşı yeni yol projesi harekete geçti

Göynük ve Nallıhan arasında sık sık yaşanan heyelanlara karşı Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü yeni bir yol projesi başlatıyor. Güvenli ve kesintisiz ulaşım için yapılan bu çalışmaların detayları haberimizde.

Yol güvenliğini artırmak için heyelan ıslahı çalışmaları

Göynük- Mudurnu-Dokurcun ve Dokurcun-Nallıhan yollarında gerçekleştirilecek olan heyelan ıslahı çalışmaları, bölgedeki sürücülerin güvenliğini ön planda tutuyor. Ankara 4. Bölge Karayolları Müdürlüğü tarafından yürütülen bu projede, toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapı işleri yapılacak. Bu çalışmalar sayesinde, yolların heyelan riski minimize edilerek güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Proje kapsamında, Göynük-Mudurnu-Dokurcun Ayrım Yolu'nun (KKNo:160-05 Km:12+000) ve Dokurcun-Nallıhan Yolu Aynalıkaya Mevkii'nin (KKNo:655-02 Km:8+750) heyelan tehlikesi bulunan bölgelerinde detaylı ıslah çalışmaları yapılacak. Toprak tesviyesi ve sanat yapılarının yanı sıra, üstyapı çalışmaları ile yolların dayanıklılığı artırılacak. Bu kapsamda yapılan iyileştirme çalışmaları, bölgedeki heyelan riskini önemli ölçüde azaltacak.

Modern teknikler ve güvenli ulaşım

Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, bu projede en son mühendislik teknikleri ve modern teknolojilerden yararlanıyor. Deneyimli mühendis ve teknik ekiplerin yer aldığı çalışmalarda, heyelan riski taşıyan bölgelerde kalıcı çözümler üretiliyor. Bu sayede, yolların güvenliği artırılarak ulaşımın kesintisiz devam etmesi sağlanacak.

Bölge halkı için güvenli seyahat

Göynük ve Nallıhan arasındaki yolların güvenli hale getirilmesi, sadece ulaşımın iyileştirilmesi açısından değil, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşamını olumsuz etkileyen sorunların giderilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Heyelan tehlikesine karşı alınan önlemler, halkın güvenliğini sağlayarak huzur içinde seyahat etmelerini mümkün kılacak.

İhale süreci ve çalışmaların başlangıcı

Projenin ihale süreci, Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İhale, EKAP üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, detaylar ihale dokümanında yer alıyor. Çalışmaların kısa sürede başlaması ve planlanan sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bölge ekonomisine katkı

Göynük ve Nallıhan arasındaki yolların heyelan riskinden korunması, bölge ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak. Güvenli ve kesintisiz ulaşım, ticaretin ve turizmin canlanmasına yardımcı olacak. Ankara Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün bu önemli projesi, bölge için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.