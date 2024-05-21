Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya’da kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, kadınların güvenliğini artırmak ve aile içi şiddetin önüne geçmek amacıyla Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, kadınlara KADES uygulamasının nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl yardım alınacağı konusunda detaylı bilgiler verildi.

Sosyal Medyadan Duyuru Yapıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşlarımıza KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşımda Bolu, Elazığ, Gaziantep ve Kütahya illeri etiketlenerek, bu illerde yapılan bilgilendirme faaliyetlerine dikkat çekildi.

Jandarma Ekiplerinden Kapsamlı KADES Eğitimi

Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadınlara KADES uygulamasının önemini anlattı. Kadınlara, uygulamanın telefonlarına nasıl indirileceği, nasıl kullanılacağı ve acil durumlarda nasıl etkinleştirileceği hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Ekipler, KADES'in sağladığı güvenlik avantajlarına dikkat çekerek, uygulamanın acil durumlarda hızlı bir şekilde yardım çağrısı yapmayı mümkün kıldığını vurguladı.

Kadınlara Güvenliğin Önemi Anlatıldı

Bilgilendirme etkinliklerinde, kadınların güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda detaylı bilgiler sunuldu. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının kadınlar için sağladığı güvenlik avantajlarını ve kolay kullanımını anlattı. Uygulamanın, kadınların kendilerini güvende hissetmeleri ve gerektiğinde hızlıca yardım alabilmeleri için önemli bir araç olduğu belirtildi.

KADES'in Yaygın Kullanımı Teşvik Ediliyor

Jandarma, kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirip aktif hale getirmelerini teşvik ediyor. KADES uygulaması, kadınların tek bir tuşla güvenlik güçlerine ulaşmalarını sağlayarak acil durumlarda hızlı ve etkili bir müdahale imkanı sunuyor. Bu bilgilendirme etkinlikleri ile KADES'in kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.