Kıbrıscık’ta eğitim ve güvenlik öncelikli… 2024 Orman Tatbikatı

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 15 Mayıs 2024 tarihinde Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Yayla Orman İşletme Şefliği'nde düzenlediği üretim ve standardizasyon tatbikatında, orman işçilerine ve yetkililerine yönelik önemli eğitimler verdi. Etkinliğe Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir, Müdür Yardımcısı Emrah Okuyucu katıldı.

Güvenli çalışma

Tatbikatın ilk aşamasında katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri ve iş güvenliği konusunda uygulamalı eğitimler verildi. Yayla Orman İşletme Şefliği 69 numaralı bölmede gerçekleşen bu eğitimde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yürürlükteki standardizasyon esaslarına göre ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği anlatıldı.

Sorunların çözüm yolları

Uygulamalı eğitim sırasında katılımcılar karşılaştıkları sorunları dile getirerek, çözüm önerilerini tartışma fırsatı buldu. Bu sayede, orman işçileri sahada karşılaşabilecekleri zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğini karşılıklı olarak değerlendirdi. Tatbikatın bu aşaması, katılımcıların sahada daha etkili ve güvenli çalışmalarını destekleyecek bilgilerle sona erdi.

Standartlara uygun ölçüm ve tasnif eğitimi

Eğitimin ikinci kısmı öğleden sonra Karadoğan Orman Emvali Deposunda devam etti. Bu bölümde, üretimde görevli tüm şef ve memurlara ağaçların standardizasyonu, ölçüm ve tasnif işlemleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Katılımcılar, bu bilgileri sahada etkin bir şekilde kullanarak, üretim süreçlerinde daha verimli olmayı hedefledi.

2024 üretim planlarının hayata geçirilmesi

Eğitimde ayrıca, 2024 yılı için belirlenen üretim programlarının iş termin planına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, planlanan takvime uygun hareket ederek, üretim hedeflerine ulaşmayı amaçladı. Bu kapsamda, kazasız bir çalışma yılı geçirilmesi temennisiyle eğitim sona erdi.

Katılımcıların eğitimden aldığı notlar ve görüşler

Tatbikat süresince katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı bilgiler edinerek pratiklerini geliştirdi. Katılımcılar, bu tür eğitimlerin iş güvenliği ve üretim verimliliği açısından büyük fayda sağladığını belirtti. Ayrıca, karşılıklı fikir alışverişinin sorunların çözümünde etkili olduğunu vurguladılar.

Genel değerlendirme ve tatbikatın önemi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği bu tatbikat, orman işçileri ve yetkililerin eğitimine büyük katkı sağladı. Eğitimin odaklandığı konular, katılımcıların sahada daha güvenli ve standartlara uygun çalışmalarını destekleyecek nitelikteydi. 2024 yılı üretim hedeflerine ulaşmada önemli bir adım olarak değerlendirilen bu tatbikat, katılımcılara güvenli ve verimli bir çalışma yılı için gerekli bilgileri sundu.