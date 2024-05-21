Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil”

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Çorum FK ile oynanan ve 1-1 berabere biten maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, sonuçtan memnun olmadığını belirterek, “Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil” dedi.

Zorlu maç ve mücadele

Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında, Çorum FK ve Bodrum FK arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Maçın ardından konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maçın zor geçtiğini belirtti. Taşdemir, “Lige bu yıl renk katan iki takım arasında iyi bir mücadele oldu. Kırmızı karta kadar seyri çok keyifli bir maçtı” dedi.

Maçın seyri ve takımların performansı

Taşdemir, maçın ilk yarısının ardından takımların performansını değerlendirerek, “İki kalede de pozisyonlar, geçişler, iyi savunmalar vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Bunlar 180 dakikalık maçlar. Şu anda biz ilk yarısını bitirdik ve berabere sona erdi. İkinci yarısını ben de merakla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İkinci maçın önemi ve hazırlıklar

İkinci maçın önemine dikkat çeken Taşdemir, “Çok iyi futbol oynayan iki takımdan birisine yazık olacak. Futbolun kuralı bu. Dolayısıyla bir 90 dakikamız kaldı. Dört günlük bir süre var. Orada da maça iyi hazırlanıp turu geçerek finale kalmak istiyoruz” dedi. Taşdemir, karşılaşacakları rakibin de finale kalma arzusunda olduğunu vurguladı ve işlerinin kolay olmadığını belirtti.

Çorum FK ile geçmişi ve duygusal bağları

Taşdemir, daha önce Çorum FK’da teknik direktörlük yaptığı dönemi hatırlatarak, “Burada güzel günlerim geçti. Pandemi döneminde güzel işler yaptık ancak sonunu getiremedik. Buradan gittiğimden beri kalbimin bir tarafı burada diyebilirim. Güzel dostluklarım var. Halen görüştüğüm insanlar var. Burada kötü hiçbir şey yaşamadım. Geldik rakibimiz olduk. Sporun doğasında var” şeklinde konuştu.

Taşdemir'in maç sonrası değerlendirmesi

Maç sonucu hakkında sorulan bir soruya ise Taşdemir, “Bu sonuç yenilmekten iyidir. Ama hiçbir şeyin garantisi değil. Turu geçmiş olmanın garantisi değil. Çorum FK ve Bodrum FK bu lige renk katan iki takım. Ne oynadığını bilen iki takım var. Mücadele gücü yüksek iki takım. Kendi adımıza söyleyeceksek, bizim bu lige çıktığımızdan beri mücadele gücümüzü en üst seviyede tutmak zorundayız” yanıtını verdi. Taşdemir, oyuncularının mücadele gücünü vurgulayarak, “Oyuncularımız sakınmıyor. Neyi var, neyi yok ortaya koyuyorlar” dedi.