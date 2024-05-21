Bolu'da küçük kahramanlar! Anaokulu öğrencileri itfaiyeciliği öğrendi

İtfaiye Ziyaretinde Bilgilendirme

Ziyaret sırasında 17 öğrenci, itfaiye personellerinin kıyafetlerini giyerek itfaiyecilerin görevlerini yerinde öğrendi. Miniklere, itfaiyenin ne tür görevler üstlendiği, yangın anında ne yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. İtfaiye erlerinin rehberliğinde, yangın güvenliği ve yangın anında alınacak önlemler hakkında bilgi sahibi oldular.

Eğlenceli ve Eğitici Anlar

Öğrenciler, itfaiye araç ve gereçlerine büyük ilgi gösterdi. Yangın söndürme araçları, yangın hortumları, itfaiye merdivenleri gibi ekipmanları yakından inceleyerek, yangın ve afetlerde kullanılan araçların nasıl çalıştığını öğrendiler. Bu bilgilendirme sayesinde çocuklar, yangın ve afet durumlarında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildi.

İtfaiyecilik Mesleği Tanıtıldı

Ziyaret, çocuklar için hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim oldu. İtfaiyecilik mesleği hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, itfaiyecilerin günlük yaşamda ne tür sorumluluklar üstlendiğini ve toplum için ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiklerini öğrendi. Bu tür etkinlikler, çocukların meslekleri tanımasına ve farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı oluyor.