Bolu vefat edenler.. 21 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SÜLEYMAN TOPAÇOĞLU
Kıbrısçık İlçesi Alan Borucak Köyü halkından, Sami, Mustafa ve Yakup TOPAÇOĞLU’nun babaları;
Cenazesi bugün Kıbrısçık Alan Borucak Köyü Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.
Saat 10:00 da Aktaş Camii önünden araç kaldırılacaktır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.