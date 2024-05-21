- Eğitim

Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor

Bolu'da arıcılık yapan üreticiler, Arıcılık Okulu'nun düzenlediği seminerle bilgilerini tazeledi. Her yıl düzenlenen bu eğitimler, Bolu ve çevre illerden gelen 50'yi aşkın arı üreticisine yeni bilgiler sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor
Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor
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Arıcılık Eğitimi ile Verimli Bal Üretimi

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı seminerde, teorik eğitimler arı üreticilerinin gelişimine büyük katkı sağladı. Eğitimlerde verimli bal üretimi, arıların muayenesi gibi önemli konulara değinildi. Arıcılık mesleğinin geliştirilmesi için eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor

Arıların ve Tozlaştırıcıların Önemi Vurgulandı

Seminerde yetkililer, bal arılarının ve kelebeklerin varoluşumuzun devamlılığı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Bilinçsiz pestisit kullanımı ve iklim değişikliği gibi antropojenik etkiler, arıların karşı karşıya olduğu zorluklar arasında yer alıyor. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün bu yılki teması, arıların tarım, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki rolüne odaklanıyor.Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor

Gençler ve Kadınlar Arıcılık Eğitimlerine Yoğun İlgi Gösteriyor

Yetkililer, gençleri arıcılık faaliyetlerine ve eğitim girişimlerine dahil etmenin önemine vurgu yaptı. Kurslara uzun zamandır gençler ve kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. İklim ve arı dostu tarım sistemlerini teşvik etmek, tarım ilaçlarına olan bağımlılığı azaltmak ve tozlaşmanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amaçlanıyor.Bolu'da arıcılık mesleği için büyük adım! Eğitimler devam ediyor

Arıcılar Eğitimlerden Memnun

Kursa katılan bir arıcı, bu kursun birçok alanda kendilerine katkı sağladığını belirtti. "Her arıcının katılması gereken bir kurs. Kendi açımdan çok faydalı oldu" dedi. Bolu ve çevresindeki arıcılar, bu eğitimlerin mesleki gelişimlerine olan katkısından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

# eğitim

21 May 2024 - 09:21 Bolu- Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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