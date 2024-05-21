Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan'dan hakem kararlarına sert tepki

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Kenan Aşkan, Trendyol 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Aşkan, hakemlerin maç boyunca ne yaptığını bilmediğini ve kararlarının gecenin güzelliğini bozduğunu ifade etti.

"Kalitesiz bir hakem üçlüsü vardı"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Kenan Aşkan, her iki takımın da sezon boyunca büyük mücadeleler vererek play-off aşamasına geldiklerini vurguladı. Aşkan, "İki takım da sezon başından beri tırnaklarıyla kazıya kazıya buraya geldi. İyi mücadele ederek futbol oynadıklarını gösterdiler. Ancak bu geceyi mahveden kalitesi düşük, basiretsiz bir hakem üçlüsü vardı" dedi.

"Futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz ama..."

Hakem kararlarının, özellikle yedikleri goldeki taç ve verilen kırmızı kart gibi olaylarda ciddi hatalar içerdiğini belirten Aşkan, "Bugüne kadar hep futbolu güzelleştirelim, futbol oynayalım dedik. Ancak verilen kararlar, yediğimiz goldeki taç, kırmızı kart ve hocamızın atılması anlam veremediğimiz olaylardı. Bu gece böyle bitti. Keşke böyle bitmeseydi, futbol konuşulabilirdi" diye konuştu.

"Üç gün sonra tekrar karşılaşacağız"

Bodrum FK’yı tebrik eden Aşkan, "Üç gün sonra tekrar karşılaşacağız. Gene iyi futbol olacak. Onlar da futbol oynamaya çalışacak. Hem onların hem de bizim sistemimiz var. Bir takım kaybedecek, bir takım kazanacak. İnşallah kazanan biz oluruz. Onlar kaybederse de üzülürüz. Çok emek verdik, takımımız çok emek verdi. Çorum çok emek verdi" ifadelerini kullandı.

"15 bin taraftarımızla hayallerimizin peşindeyiz"

Çorum FK'nın büyük bir taraftar desteği aldığını belirten Aşkan, "Bugün buraya 15 bin taraftar geldi. Onlar da çok istiyor. Hayallerimizin peşinden gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Bu gece böyle bitti. İnşallah önümüzdeki maçta gülen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.