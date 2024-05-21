21 Mayıs 2024 Bolu İş Kur İş İlanları, İşkur giriş ve işkur e şube’den başvurular başladı! Başvurular için son gün!

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İş arayan milyonlarca vatandaşımız Türkiye İş Kurumu İŞKUR’un e Şubesi’ne girerek iş aramaya başladı. 21 Mayıs 2024 tarihinde Türkiye’nin en büyük Kariyer kurumu olan İŞKUR’da yayımdan kaldırılacak olan son ilanları sizlerle paylaşıyoruz.

İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR ilanlarına başvurmak için, İŞKUR giriş sayfasından ve İŞKUR e şube sayfasına girerek e devlet bilgilerinizi yazmanız gerekiyor. Ardından iş aramalarından bulunduğunuz ili seçerek İŞKUR iş ilanlarına rahatlıkla ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

21 Mayıs 2024 OLAN İŞ İLANLARI SON BAŞVURU TARİHİ

ETA KALIPMAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.- Beden İşçisi (Genel)

AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ.- Makine Teknikeri

AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ. - Elektrik Teknikeri

MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Reyon Görevlisi

İPEK ORGANİZASYON HİZMETLERİ YEMEK GIDA TEMİZLİK VE MEDİKAL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)

BEYPİ BEYP AZARI TARIMSAL ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - Beden İşçisi (Genel)