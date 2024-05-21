Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa FK'yı ziyaret etti! Ziyarette ne konuşuldu?

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mevlüt Aktan ile bir araya geldi. Manisa FK'nın Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen bu ziyaret, iki kulüp arasında dostluk ve iş birliği köprülerini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye tebrik

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen İzmir temsilcisi Göztepe'nin Sportif Direktörü Ivan Mance, bu anlamlı ziyarette Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ile kulübün yapısı ve işleyişi hakkında fikir alışverişinde bulundu. Mance, Manisa FK'nın örnek alınacak bir kulüp yapısına sahip olduğunu belirterek, Başkan Aktan'a ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.

Başkan Mevlüt Aktan'dan anlamlı plaket

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik ederek Ivan Mance'ye günün anısına özel bir plaket takdim etti. Plaket üzerinde "2023-2024 sezonunda Süper Lig'e yükselme başarı gösteren Göztepe Spor Kulübü'nü tebrik ediyor, başarılar diliyorum" yazılıydı.

Kulüpler arası iş birliği ve dostluk

Bu tür ziyaretlerin kulüpler arası dostluğu ve iş birliğini pekiştirdiğini ifade eden Başkan Aktan, Göztepe'nin başarısının diğer kulüplere de ilham kaynağı olacağını belirtti. Ivan Mance de Manisa FK'nın kendilerini sıcak bir şekilde ağırlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki kulüp arasında gelecekte daha fazla iş birliği yapılmasının önemine vurgu yaptı.