Fahri Trafik Müfettişleri motokuryeleri canından bezdirdi: keyfi cezalar artıyor

Keyfi Cezalar Motokuryeleri İsyan Ettirdi

Fahri Trafik Müfettişleri, sürücülere keyfi ceza yazdıkları iddialarıyla gündemde. Özellikle motokuryeler, bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor. 26 yaşındaki motokurye Barış İbrahim, 15 gün arayla aldığı iki ceza nedeniyle tepkisini dile getirdi. Kazancımız keyfi cezalara gidiyor dedi.

Arka Arkaya Gelen Cezalar Kuryeleri Bunaltıyor

Barış İbrahim, bir yemek firmasında motokurye olarak çalışıyor. Son zamanlarda fahri trafik müfettişleri tarafından yazılan cezalardan şikayetçi. 15 gün arayla biri kask takmamak, diğeri ters şerit ihlali nedeniyle iki ayrı ceza alan İbrahim, toplamda 7 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Bu durumun kendisini ve meslektaşlarını bunalttığını belirten İbrahim, “Neye göre ceza yazdıkları belli değil. Karşımızda muhatap bulamıyoruz” dedi.

Kanıt Yetersizliği ve İtirazlar

Motokurye Barış İbrahim, kendisine yazılan cezaların haksız olduğunu savunarak, bu cezalara itiraz edeceğini belirtti. Fahri müfettişlerin ceza yazarken herhangi bir kanıt sunmadığını ifade eden İbrahim, “Cezaların biri kask takmadığım, diğeri ise ters şeritte gittiğim için yazılmış. Ancak bunları yazan fahri müfettişin elinde bir kanıt var mı? Bu cezaları neye göre yazdıklarını bilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Kazançlar Cezalara Gidiyor

Barış İbrahim, kendisi gibi birçok motokuryenin de benzer sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Kazandıkları parayı fahri müfettişlerin yazdığı cezalara ödemek zorunda kaldıklarını söyleyen İbrahim, “Zaten kazandığımız ortada. Fahri müfettişlerin keyfi cezaları yüzünden kazandığımızı da cezalara veriyoruz” dedi. Bu duruma acilen bir çözüm bulunmasını isteyen İbrahim, yetkililere seslenerek “Bu duruma el atsınlar, keyfi ceza yazılmasına karşıyız” dedi.

Yetkililere Çağrı: Bu Durum Çözülmeli

Barış İbrahim ve diğer motokuryeler, yetkililerden bu konuda acilen çözüm bekliyor. Keyfi ceza yazılmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirten İbrahim, “Bizim gibi birçok arkadaş bu cezaları yiyor. Bu durumun artık son bulmasını istiyoruz. Yetkililerden isteğim, bu duruma bir çözüm bulmaları” diyerek, fahri müfettişlerin denetlenmesi gerektiğini ifade etti.