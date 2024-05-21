Bu HES’lerin HESabını kim verecek? 12 senede Bolu’ya 23 HES yapıldı

Bolu’da 2012’den 2024’e hidroelektrik santral (HES) projelerinin gelişimi ve etkileri nasıl bir süreç geçirdi? Aladağ Çayı'ndan diğer bölgelere kadar HES dağılımı, projelere yönelik kamuoyu tepkileri ve Bolu’nun enerji serüveni haberimizde…

Bolu’da 2012 yılından 2024’e kadar hidroelektrik santral (HES) projeleri hızla hayata geçirildi. Bu süreçte Bolu’nun enerji ihtiyacını karşılamak ve doğayı korumak arasında denge kurma çabaları, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bolu Gündem Gazetesi’nin 2012 yılında yayımladığı araştırma haberinde, dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi Naci Yörük, HES projelerini doğaya ihanet olarak nitelendirmişti. Ancak, HES projeleri hız kesmeden devam etti ve bugün Bolu’nun çeşitli bölgelerinde aktif olarak faaliyete geçti.

Bolu’nun ilçelerinde HES dağılımı bugün itibariyle Bolu’nun ilçelerinde HES dağılımı şu şekilde:

Bolu Merkez: 6 HES

Seben: 3 HES

Kıbrıscık: 6 HES

Mudurnu: 2 HES

Gerede: 1 HES

Mengen: 5 HES (Köprübaşı barajı HES'i ve işletmeye alınan 2 hidroelektrik santral dahil)

Aladağ Çayı Üzerindeki HES Projeleri

Aladağ Çayı, Bolu’daki en fazla HES projesine ev sahipliği yapan bölge olarak dikkat çekiyor. Aladağ Çayı üzerinde ve kollarında toplam 9 HES yapımı planlandı ve hepsi hayata geçirildi. Köroğlu Dağları'ndan doğup Sakarya Nehri üzerindeki Sarıyar Barajı'na dökülen Aladağ Çayı, doğa sporları ve kamp alanları açısından da zengin bir bölge. 235 km uzunluğundaki Aladağ Çayı, Seben ilçesinden geçtiği için 'Seben Çayı' olarak da biliniyor.

Bolu’daki diğer HES projeleri

Bolu’daki HES projeleri sadece Aladağ Çayı ile sınırlı değil. Bölgede HES yapılan diğer dereler ve havzalar şöyle:

Bozdağ Havzası: 1 HES (Bozdağ akarsuyunda)

Mengen Çayı: 3 HES (Devrek Çayı, Filyos Çayı istikametinde)

Bolu Çayı: 1 HES (Mengen istikametinde)

Mengen Ağıl Deresi: 2 HES

Kıbrıscık Sayıkdere: 2 HES

Mudurnu Tavşan Suyu Deresi: 1 HES (Sakarya Nehri istikametine)

Kıbrıscık Uludere Deresi: 1 HES

Mudurnu Çayı: 1 HES

Gerede Soğanlık Deresi: 1 HES (Filyos Çayı istikametine)

Bolu Merkez Batı Karadeniz Havzası: 1 HES (Abant Deresi, Bozcaarmut Deresi-Alacakdere mevkiine)

Bolu’daki su kaynakları ve HES Projeleri

Bolu’daki başlıca akarsular, Filyos ve Sakarya havzalarına aittir. Bu akarsular arasında Büyüksu Çayı, Mudurnu Suyu, Gerede Çayı, Aladağ Çayı, Göynük Çayı ve Çatak Çayı bulunmaktadır. Bu akarsuların toplam yüzeyi 260,3 hektardır ve Batı Karadeniz'e dökülmektedir.

Bolu’nun HES projeleri, enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreyi korumak arasında bir denge kurmaya çalışırken, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilerle karşılaşıyor. Gelecekte bu projelerin nasıl şekilleneceği ve doğa ile insan arasındaki dengeyi nasıl sağlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.