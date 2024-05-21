Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan: “Takımımız bu grubun en iyisi kadrosu”

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Trendyol 1. Lig'de play-off'larda doğrudan finale yükselen Sakaryaspor, son hafta ezeli rakibi Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu galibiyetle birlikte Süper Lig'e yükselme yolunda önemli bir adım atan yeşil-siyahlılar, final maçına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlar tüm hızıyla sürüyor

Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla final maçına hazırlanıyor. Bugünkü antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve ardından taktik çalışmalar ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Takımın bazı önemli oyuncuları antrenmanda yer almadı; Dino ve Dimitrov hastalıkları, Kasongo ve Roshi ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanı kaçırdı.

Teknik Direktör Demirbakan'dan değerlendirme

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, antrenman sonrası yaptığı değerlendirmede, takımın performansını belirli bir seviyede tutmak için çalıştıklarını ifade etti. “Uzun bir ara verdik, yaklaşık 20 gün kadar maç yapmadık, bu bir dezavantaj. Ancak yüklemeleri müsabaka seviyesinde yapmaya çalıştık. Ne kadar başarılı olduğumuzu final maçında göreceğiz. Rakiplerimiz maç yaparak geldi, bunun avantaj veya dezavantajlarını da göreceğiz. Artık son düzlükteyiz, final maçında kim süreyi iyi kullanırsa o bir adım önde olur. Takımımız bu grubun en iyi kadrosu,” dedi.

Kadroda eksiklikler

Sakaryaspor’un final maçı öncesinde bazı oyuncularının yokluğu dikkat çekiyor. Dino ve Dimitrov hastalıkları sebebiyle, Kasongo ve Roshi ise sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamadılar. Bu eksiklikler, teknik ekibi ve taraftarları düşündürüyor. Ancak takımın genel performansı ve moral seviyesi yüksek tutulmaya çalışılıyor.