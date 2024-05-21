Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazaları 2 can aldı!

Sakarya’da Feci Kaza: 44 Yaşındaki Zülküf Koçhan Hayatını Kaybetti

Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazaları can almaya devam ediyor. Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, fındıklık bahçesinde meydana gelen üzücü kazada 44 yaşındaki Zülküf Koçhan hayatını kaybetti. Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Koçhan’ın kullandığı traktör devrildi ve talihsiz adam aracın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde Koçhan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bölgede yapılan detaylı incelemelerin ardından Zülküf Koçhan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta Ormanlık Alanda Traktör Devrildi: 64 Yaşındaki Halis D. Yaşamını Yitirdi

Bir diğer acı haber ise Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Özyurt köyünden geldi. 64 yaşındaki Halis D.’nin kullandığı 14 BC 745 plakalı traktör, ormanlık alanda devrildi. Üç çocuk babası Halis D., traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Halis D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi ve cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Traktör Kazalarının Nedenleri ve Artan Tehlike

Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazalarının artış göstermesi, bölgenin zorlu coğrafi yapısı ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğuyla ilişkilendiriliyor. Fındık ve çay gibi ürünlerin yetiştirildiği dik arazilerde traktör kullanımı büyük riskler taşıyor. Traktörlerin bakımsızlığı, sürücülerin yetersiz deneyimi ve güvenlik önlemlerinin eksikliği kazaların başlıca sebepleri arasında yer alıyor.

Güvenlik Önlemlerinin Önemi

Traktör kazalarını önlemek için alınması gereken bazı güvenlik önlemleri şunlardır:

Düzenli Bakım: Traktörlerin düzenli bakımının yapılması mekanik arızaları önlemede kritik öneme sahiptir. Fren, direksiyon ve lastik kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Sürücü Eğitimi: Traktör sürücülerinin güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitim alması, kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynar. Özellikle genç ve deneyimsiz sürücülerin eğitimden geçmesi gerekmektedir.

Koruyucu Donanım: Traktörlerde koruyucu kabinlerin kullanılması devrilme anında sürücünün korunmasını sağlar. Emniyet kemeri kullanımı teşvik edilmelidir.

Arazi Koşullarına Uygun Sürüş: Dik ve engebeli arazilerde yavaş ve kontrollü sürüş yapılmalı, tehlikeli manevralardan kaçınılmalıdır.

Yük Taşıma: Traktörlerin taşıyabileceği maksimum yük kapasitesine dikkat edilmeli ve aşırı yüklemeden kaçınılmalıdır. Aşırı yükleme traktörün dengesini bozarak devrilme riskini artırır.

Batı Karadeniz’de Traktör Kazalarına İlişkin İstatistikler

Son yıllarda Batı Karadeniz bölgesinde traktör kazalarının sayısında ciddi bir artış gözlemlenmiştir. Tarım ve orman işlerinde yoğun olarak kullanılan traktörler, yanlış kullanım ve bakım eksiklikleri nedeniyle sıkça kazalara karışmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, traktör kazalarının büyük bir kısmı devrilme ve çarpışma şeklinde meydana gelmektedir. Bu kazalar sonucunda ciddi yaralanmalar ve ölümler yaşanmaktadır.