Gram altından tarihi rekor! Yükseliş devam edecek mi? Uzmanı açıklıyor...

Gram Altın 2.540 TL ile rekor kırdı

Altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi bir rekor kırarak 2.540 TL'ye ulaştı. Sabah saatlerinde gram altın 2.523 TL seviyesinden işlem gördü ve yatırımcıların dikkatini çekti. Bu rekor yükselişin sebepleri ve altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde.

Altın fiyatlarındaki yükselişin sebepleri

Altının gram fiyatındaki bu tarihi artış, ons altının yükselmesinden kaynaklanıyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentisi ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerin etkisiyle altın fiyatlarının daha da yükselmesini bekliyor. ABD ve Çin'den gelen pozitif ekonomik veriler ve İran'daki helikopter kazası gibi olaylar, piyasaların altına olan talebini artırıyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Gram altındaki rekor yükselişle birlikte, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da artış gösterdi. Şu an itibarıyla çeyrek altın 4.140 TL, Cumhuriyet altını ise 16.500 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altının 2.450 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırması, bu yükselişin ana nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ons altın şu sıralarda yüzde 1,1 değer kazancıyla 2.440 dolardan alıcı buluyor.

Jeopolitik riskler ve piyasa beklentileri

Analistler, FED'in bu yıl faiz indirimi yapacağına dair iyimser beklentiler ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik risklerin, altın fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkmasına neden olduğunu belirtiyor. ABD ve Çin'den gelen pozitif ekonomik gelişmelerin yanı sıra, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının piyasalarda yarattığı gerilimler de altın fiyatlarını yukarı çekiyor.

Uzmandan değerlendirmeler

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının geleceği hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, bu hafta FED tutanaklarının ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Çarşamba akşamı açıklanacak FED'in son toplantı tutanakları küresel piyasalar için büyük önem taşıyor. Ayrıca, Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararı da yurt içi piyasaları yakından ilgilendiriyor.

Altın fiyatlarındaki beklentiler

İslam Memiş, ons altının bu hafta 2.380-2.428 dolar aralığında hareket edeceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta 2.415 dolar seviyesinden kapanış yapan ons altının, bu hafta ikinci direnç seviyesi olan 2.428 doları test edebileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı'nın helikopter kazasının yarattığı jeopolitik gerilimlerin de ons altının bu seviyelerde kalmasına neden olabileceğini ifade etti.

Gram altında yıl sonu hedefleri

Gram altın, serbest piyasalarda 2.509 TL'den kapanış yaptı. İslam Memiş, gram altının bu hafta 2.480-2.530 TL aralığında işlem göreceğini ve yıl sonu hedefinin 3.000-3.500 TL arasında olduğunu belirtti. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yatırımcılar için altın fırsatları

Altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkması, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kısa vadede alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve FED'in faiz kararları gibi gelişmeler, altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecek.