Tasarruf tedbirleri kapsamında hocaların çalıştığı Bolu Alpagutbey Camii Kurban Bayramı’na yetişecek…

Bolu Alpagutbey Mahallesi'nde inşaatı devam eden yeni camii, Kurban Bayramı'na yetişecek. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, gönüllü hocaların çalışmaları ve belediyenin çevre düzenlemesi desteği ile camiinin tamamlanacağını duyurdu.

Belediye'den çevre düzenlemesi ve sosyal merkezler

Camii inşaatına Bolu Belediyesi de destek veriyor. Belediye, camiinin çevre düzenlemesi işlerini üstlenirken, camii altındaki sosyal merkezler de dikkat çekiyor. Erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı tasarlanan bu sosyal merkezler, dini eğitimler ve toplumsal dayanışma etkinlikleri için kullanılacak.

Gönüllü hocaların katkısı

Camii inşaatında Bolu Müftülüğü'nün denetmenleri ve hocaları gönüllü olarak çalışıyor. Demirtaş, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılan bu gönüllü çalışmanın maliyetleri düşürdüğünü ve kaynakların verimli kullanılmasını sağladığını belirtti. Gönüllü hocalar, camiinin tamamlanması için özveriyle çalışmaya devam ediyor.

İnşaatın son aşamaları tamamlanıyor

Camiinin inşaatında son aşamaya gelindi. Alçı kaplamalar, yer döşemeleri ve camların takılması gibi işlemler tamamlandığında camii ibadete açılacak. Demirtaş, bu süreçlerin hızla ilerlediğini ve camiinin planlanan tarihte bitirileceğini ifade etti. Kurban Bayramı'na hazır olacak camii, bölge halkını heyecanlandırıyor.

Sosyal medya üzerinden bilgilendirme

Hüseyin Demirtaş, sosyal medya hesapları üzerinden camii inşaatı ile ilgili güncel bilgileri paylaşarak halkı bilgilendiriyor. Bu paylaşımlar, projenin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve halkın projeye olan ilgisini artırdığını gösteriyor. Demirtaş, camiinin Kurban Bayramı'na yetişeceğini vurgularken, yapılan çalışmalarda titiz davranıldığını da belirtti.

Sosyal merkezlerin toplumsal önemi

Camii altındaki sosyal merkezler, sadece dini eğitimler için değil, aynı zamanda sosyal etkinlikler ve toplumsal dayanışma faaliyetleri için de kullanılacak. Bu merkezler, camiiyi sadece ibadet yeri olmaktan çıkarıp, sosyal bir buluşma noktası haline getirecek. Bölge halkı, bu merkezlerde düzenlenecek etkinliklerle hem dini hem de sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Bolu halkından destek ve beklenti

Bolu halkı, yeni camiinin Kurban Bayramı'na yetişecek olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Gönüllü hocaların ve Müftülüğün özverili çalışmaları, halktan takdir topluyor. Camii inşaatının hızla tamamlanması ve sosyal merkezlerin faaliyete geçmesiyle, Alpagutbey Mahallesi'ndeki bu yeni yapı, önemli bir dini ve sosyal merkez olacak.